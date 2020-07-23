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23.07.2020 08:23
Рубрика: В мире

Предполагаемому убийце Флойда предъявлены дополнительные обвинения

Текст: Максим Макарычев

Дереку Човену, бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, предъявлены дополнительные обвинения в уклонении от уплаты налогов, сообщает Associated Press.

Фото: youtube.com/ Kid Cudi
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Човену и его жене, американке азиатского происхождения Келли Мэй Човен, были предъявлены обвинения прокуратурой округа Вашингтон по шести пунктам за подачу ложных или мошеннических налоговых деклараций за 2014 и 2019 годы, а также по трем пунктам за не предоставление налоговых деклараций за 2016, 2017 и 2018 годы. Прокурор округа Вашингтон Пит Орпут заявил, что расследование по делу супругов Човен открыто в июне налоговым департаментом штата Миннесота и отделом полиции Окдейла. Сторона обвинения утверждает, что пара систематически не подавала декларации о подоходном налоге и не платила его. Кроме того, они постоянно занижали или недоплачивали налоги на доходы, которые они получали на разных дополнительных работах каждый год.

Прокуратура также утверждает, что супруги Човен также не уплатили надлежащий налог с продаж в сумме 100 тысяч долларов США, за BMW, купленный в Миннесоте в 2018 году. При этом Човены купили автомобиль в Миннесоте, но зарегистрировали его во Флориде, где они платили более низкие налоги на транспортное средство.

Напомним, что Флойд, афроамериканец с богатой криминальной историей, имевший проблемы с употреблением запрещенных препаратов, умер 25 мая после того, как 44-летний Дерек Човен прижал колено к его шее и удерживал в таком положении в течение восьми с лишним минут. Човен обвиняется в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. Он и трое других офицеров, которые находились на месте происшествия, были уволены со службы и сейчас под стражей. Келли Човен подала на развод с мужем сразу после ареста Дерека Човена.

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