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26.07.2020 04:32
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал о добровольной вакцинации от COVID-19 в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в нашей стране будет добровольной. По словам главы Минздрава, население проявляет большой интерес к этой теме. То есть желающих сделать прививку будет немало. Но первыми смогут защититься от SARS-CoV-2 граждане, входящие в группу риска - медицинские работники и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно", - подчеркнул Мурашко, рассказывая в эфире телеканала "Россия 1" о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной Институтом Гамалеи.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Морозов заявил, что о массовой вакцинации населения сейчас и речи быть не может. Народный избранник пояснил, что вакцина должна пройти все необходимые испытания, оценку эффективности и безопасности.

Такого же мнения придерживается и заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. Он обратил внимание на тот факт, что сейчас в РФ испытывают 26 вакцин, но на здоровых добровольцах. А в приоритете - иммунизация стариков и больных людей. Поэтому предстоит еще понять, защитит ли препарат людей старшего поколения.

Добавим, что в августе в России начнутся клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19. Они растянутся до января следующего года, в них примут участие 100 добровольцев.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Наука и образование РАН Законодательная власть Госдума Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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