Загрузка курортов Краснодарского края превысила 70 процентов

Черноморский и Азовский курорты Кубани туристы заполнили более чем на 70 процентов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

С начала года общий турпоток на территорию Краснодарского края составил 3,142 миллиона человек, а за полтора летних месяца (с 1 июня по 22 июля) этого года - более 1,7 миллиона.

После снятия ограничительных мероприятий отмечается резкий скачок турпотока, который ежедневно растет. Только за прошедшую неделю Кубань приняла 600 тысяч туристов.

Средняя заполняемость Черноморского побережья составляет 77,63 процента, Азовского - 70,85 процента, а степной зоны и предгорья - 51,37 процента.

Загрузка отелей и санаториев Сочи составляет в среднем 90 процентов, но в некоторых объектах размещения она варьируется от 95 до 130 процентов. С начала сезона курорт посетили более 450 тысяч гостей, а сейчас здесь отдыхают 170 тысяч человек.

Ранее "РГ" писала, что курорты Краснодарского края этим летом планируют принять около семи миллионов туристов. Для сравнения: в прошлом году их посетили около десяти миллионов гостей.

Напомним, с 31 марта на Кубани из-за коронавируса ввели карантин, который действовал до 21 июня.