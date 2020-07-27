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Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен

Новости
    27.07.2020, 18:21
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр и известный киноман Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов всех времён. Перечень публикует Far Out Magazine.

Фото: kinopoisk.ru
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Первое место, как и прежде, в личном рейтинге Квентина занимает "Хороший, плохой, злой" Серджио Леоне.

Далее следуют: "Рио Браво", "Прокол", "Таксист", "Его девушка Пятница", "Пять пальцев смерти", "Ящик Пандоры", "Кэрри", "Только ваш",  "Пять гробниц по пути в Каир" и "Челюсти".

Ранее Тарантино назвал лучшим фильмом десятилетия "Социальную сеть" Дэвида Финчера. А лучшими картинами прошлого года он счёл "Ирландца", "Капкан" и "Доктора Сна".

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