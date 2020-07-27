Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен

Режиссёр и известный киноман Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов всех времён. Перечень публикует Far Out Magazine.

Первое место, как и прежде, в личном рейтинге Квентина занимает "Хороший, плохой, злой" Серджио Леоне.

Далее следуют: "Рио Браво", "Прокол", "Таксист", "Его девушка Пятница", "Пять пальцев смерти", "Ящик Пандоры", "Кэрри", "Только ваш", "Пять гробниц по пути в Каир" и "Челюсти".

Ранее Тарантино назвал лучшим фильмом десятилетия "Социальную сеть" Дэвида Финчера. А лучшими картинами прошлого года он счёл "Ирландца", "Капкан" и "Доктора Сна".