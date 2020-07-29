В Новороссийске зафиксировали три смерча над Черным морем

В районе новороссийского поселка Мысхако сегодня утром над Черным морем были замечены сразу три смерча. Об этом "РГ" сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Новороссийска.

"Это произошло с шести до семи часов утра, - уточнил представитель ведомства. - Обычно мы фиксируем смерчи по одному, а тут сразу три - редкое природное явление. К счастью, они не вышли на сушу и не нанесли ущерба".

Снимки смерчей, появившиеся в соцсетях, выглядят устрашающе и завораживающе одновременно.

Накануне сообщалось о непогоде по всему краю. На Кубани две реки вышли из берегов и затопили жилые дома.

Как ранее писала "РГ", в начале этой недели синоптики предупредили о смерчах на Черноморском побережье.

Напомним, недавно смерчи в Адлерском районе Сочи и станице Голубицкой Темрюкского района вышли с Черного моря на сушу и повредили пляжное оборудование.