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29.07.2020 11:31
Рубрика: Общество

В Новороссийске зафиксировали три смерча над Черным морем

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: https://t.me/nvrsk_new Фото: https://t.me/nvrsk_new
Фото: https://t.me/nvrsk_new

В районе новороссийского поселка Мысхако сегодня утром над Черным морем были замечены сразу три смерча. Об этом "РГ" сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Новороссийска.

Фото: Скриншот/Instagram/more.kryma
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"Это произошло с шести до семи часов утра, - уточнил представитель ведомства. - Обычно мы фиксируем смерчи по одному, а тут сразу три - редкое природное явление. К счастью, они не вышли на сушу и не нанесли ущерба".

Снимки смерчей, появившиеся в соцсетях, выглядят устрашающе и завораживающе одновременно.

Накануне сообщалось о непогоде по всему краю. На Кубани две реки вышли из берегов и затопили жилые дома.

Как ранее писала "РГ", в начале этой недели синоптики предупредили о смерчах на Черноморском побережье.

Напомним, недавно смерчи в Адлерском районе Сочи и станице Голубицкой Темрюкского района вышли с Черного моря на сушу и повредили пляжное оборудование.

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