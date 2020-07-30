Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.07.2020 17:23
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage подпустил "шпионов" рассмотреть детали

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

Kia Sportage вышел на тропу испытаний, и это уже третий раз, когда прототип кроссовера оказывается в объективе "фотошпионов". На этот раз модель была снята в статике.

Фотографии тестового Kia Sportage опубликовал портал The KCB, который со ссылкой на документы компании также сообщил, что следующая генерация кроссовера будет пятой. Ранее предполагалось, что компания откажется вести счёт поколений с первого.

Фото: U.S. Coast Guard/wikipedia.org
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

Прототип ещё не имеет серийных фонарей и головной оптики, но уже сейчас можно говорить, что Sportage пятого поколения не будет маленьким Sorento. Не исключено, что кроссовер окажется дебютным для нового языка дизайна марки, поэтому можно ожидать, что Kia в ближайшей перспективе покажет концепт - предвестника нового Sportage. Так было, напомним, с Hyundai Tucson: ознаменовал появление нового поколения шоу-кар Vision T.

Ожидается, что мировая премьера нового Kia Sportage состоится летом 2021 года.

Актуальное поколение Kia Sportage можно купить от 1 464 900 рублей. Кроссовер предложен с бензиновыми двигателями мощностью 150 и 184 л.с., в версиях с передним и полным приводом.

Фото: www.thekoreancarblog.com
#Kia