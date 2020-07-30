Новый Kia Sportage подпустил "шпионов" рассмотреть детали

Kia Sportage вышел на тропу испытаний, и это уже третий раз, когда прототип кроссовера оказывается в объективе "фотошпионов". На этот раз модель была снята в статике.

Фотографии тестового Kia Sportage опубликовал портал The KCB, который со ссылкой на документы компании также сообщил, что следующая генерация кроссовера будет пятой. Ранее предполагалось, что компания откажется вести счёт поколений с первого.

Прототип ещё не имеет серийных фонарей и головной оптики, но уже сейчас можно говорить, что Sportage пятого поколения не будет маленьким Sorento. Не исключено, что кроссовер окажется дебютным для нового языка дизайна марки, поэтому можно ожидать, что Kia в ближайшей перспективе покажет концепт - предвестника нового Sportage. Так было, напомним, с Hyundai Tucson: ознаменовал появление нового поколения шоу-кар Vision T.

Ожидается, что мировая премьера нового Kia Sportage состоится летом 2021 года.

Актуальное поколение Kia Sportage можно купить от 1 464 900 рублей. Кроссовер предложен с бензиновыми двигателями мощностью 150 и 184 л.с., в версиях с передним и полным приводом.