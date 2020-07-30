Первый тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным

Первый тест на коронавирусную инфекцию, взятый у находящегося под арестом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, дал отрицательный результат. Об этом заявила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Ранее бывший журналист, обвиняемый в госизмене, был изолирован в СИЗО "Лефортово" связи с подозрением на заболевание COVID-19.

"Иван Сафронов по-прежнему находится в изоляторе с подозрением на коронавирус​​​. Пришел его первый анализ, он отрицательный", - сказала Литвинович, чьи слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что результат повторного анализа будет через два дня.

Сафронов был задержан 7 июля и в тот же день арестован сроком на два месяца. Следствием ФСБ расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", по которой может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Сафронов своей вины не признает.