Новости

Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века 12:08
У сериала "Чики" все еще есть шанс на продолжение 11:43
"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод" 29.07.2020
"Рик и Морти": аниме-короткометражка и отрывок из нового сезона 29.07.2020
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 29.07.2020

Россияне выбрали лучшие сериалы 2020 года

ТВ и сериалы
    30.07.2020, 11:23
Текст:   Мария Шепталова
Сервис "Кино Mail.ru" составил рейтинг самых популярных сериалов первой половины 2020 года и выяснил, что россияне отдают предпочтение отечественным фильмам.

Бесспорным лидером стала кинодрама "Зулейха открывает глаза", снятая по одноименному роману Гузель Яхиной. Роль героини исполнила Чулпан Хаматова. С момента премьеры в апреле этого года сериал преследовали многочисленные скандалы, привлекающие к фильму внимание зрителей. "Зулейха открывает глаза" стала самой рейтинговой премьерой на телевидении в 2020 году.

Второе место занял еще один отечественный сериал "Триггер". Роль психотерапевта, который лечит своих пациентов шоковыми методами - оскорблениями, провокациями и насмешками, очень убедительно исполнил Максим Матвеев. Воодушевленные успехом, создатели сериала сейчас работают над продолжением.

Тройку лидеров замыкает нашумевший зарубежный проект - "Новый Папа" Паоло Соррентино. Остается только гадать, что больше привлекло внимание зрителей - ожидание продолжения завораживающего и провокационного "Молодого папы", уникальный актерский состав - Джуд Лоу и Джон Малкович или участие в проекте нашей соотечественницы Юлии Снигирь.

В топ-5 также вошли драма "Магомаев" с Милошем Биковичем и триллер "Колл-Центр" сервиса ТНТ Premier. Высоко оценили зрители и ностальгический проект Ильи Аксенова "Мир! Дружба! Жвачка!".

Из зарубежных новинок россияне выбрали шпионскую драму "Убивая Еву", вестерн HBO "Мир Дикого Запада", триллер "Чужак" и финансовую драму о противостоянии двух крупных волков с Уолл-стрит "Миллиарды".

Новости

Marvel снимет сольный фильм об "умном" Халке 29.07.2020
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Атакан" 29.07.2020
Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино для HBO 29.07.2020
"Мориарти" и звезда "Прослушки" сыграют в новом сериале BBC 29.07.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix
"Оди" из "Очень странных дел" подписалась на новый проект Netflix 29.07.2020
Видео: Камбербэтч в костюме Доктора Стрэнджа посетил магазин комиксов 29.07.2020
"Форсаж 9" все-таки выйдет в кинотеатрах 29.07.2020
⧣ Россия
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Названы суммы гонораров Михаила Ефремова в театре 29.07.2020
СМИ: Актриса Елена Кондулайнен находится в тяжелом состоянии 28.07.2020
Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата 28.07.2020
⧣ сериалы
Фото: www.kinopoisk.ru
Про Хана Соло снимут сериал 29.07.2020
"Академия Амбрелла" продлена на третий сезон до премьеры второго 29.07.2020