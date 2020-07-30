Россияне выбрали лучшие сериалы 2020 года

Бесспорным лидером стала кинодрама "Зулейха открывает глаза", снятая по одноименному роману Гузель Яхиной. Роль героини исполнила Чулпан Хаматова. С момента премьеры в апреле этого года сериал преследовали многочисленные скандалы, привлекающие к фильму внимание зрителей. "Зулейха открывает глаза" стала самой рейтинговой премьерой на телевидении в 2020 году.

Второе место занял еще один отечественный сериал "Триггер". Роль психотерапевта, который лечит своих пациентов шоковыми методами - оскорблениями, провокациями и насмешками, очень убедительно исполнил Максим Матвеев. Воодушевленные успехом, создатели сериала сейчас работают над продолжением.

Тройку лидеров замыкает нашумевший зарубежный проект - "Новый Папа" Паоло Соррентино. Остается только гадать, что больше привлекло внимание зрителей - ожидание продолжения завораживающего и провокационного "Молодого папы", уникальный актерский состав - Джуд Лоу и Джон Малкович или участие в проекте нашей соотечественницы Юлии Снигирь.

В топ-5 также вошли драма "Магомаев" с Милошем Биковичем и триллер "Колл-Центр" сервиса ТНТ Premier. Высоко оценили зрители и ностальгический проект Ильи Аксенова "Мир! Дружба! Жвачка!".

Из зарубежных новинок россияне выбрали шпионскую драму "Убивая Еву", вестерн HBO "Мир Дикого Запада", триллер "Чужак" и финансовую драму о противостоянии двух крупных волков с Уолл-стрит "Миллиарды".