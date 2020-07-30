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Вышел трейлер хоррора сценариста "Горько!" и "Супербобровых"

Новости
    30.07.2020, 19:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован трейлер российского фильма ужасов "Побочный эффект".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Атакан"

Синопсис таков: "Однажды в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея - стереть ту жуткую ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре", и Мара эта таинственная прописывает клиентам особое, значит, лекарство. С означенными в названии картины эффектами.

Лента - дебют в режиссуре сценариста дилогий "Горько!" и "СуперБобровы", а также "Самого лучшего дня" Алексея Казакова. Сценарий, разумеется, тоже его.

В кадре наблюдаем Семена Серзина ("Петровы в гриппе", "Лето", "Проект "Анна Николаевна") - в главной мужской роли, а также ряд признаков психоделии.

Плюс в данное путешествие зрителя отправят с Александрой Ревенко ("Ученик", "Движение вверх"), Мариной Васильевой ("Нелюбовь"), Анатолия Журавлева ("Брат", "Жмурки").

В кино - с 10 сентября.

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