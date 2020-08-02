На Кубани рост случаев COVID-19 связали с нарушением правил защиты

На Кубани рост заражения коронавирусом связан с несоблюдением санитарных правил, а точнее, с пренебрежением правилами индивидуальной защиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.

После отмены карантина в регионе местные жители и гости Кубани не соблюдают социальную дистанцию и отказываются от ношение масок.

Кроме того, большее количество инфицированных выявляется в том числе за счет увеличения проведения лабораторных анализов.

По информации пресс-службы краевой администрации, за последние сутки выполнено 7794 лабораторных исследований. Общее количество достигло 601 419.

Как уже сообщала "РГ", на Кубани за минувшие сутки выявили 107 пациентов с COVID-19. Напомним, карантин в Краснодарском крае ввели 31 марта, а отменили 21 июля. С 1 июня туристам постепенно разрешили въезд в регион.