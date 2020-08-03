Chery определилась с выходом дешевой альтернативы Toyota Land Cruiser

Премиальный суббренд Chery - Exeed - определился со сроками выхода на рынок серийной версии самого большого кроссовера в линейке. Модель VX поступит в продажу в октябре. Известно, что новинка также появится и в России.

Длина Exeed VX составляет 4970 мм, ширина - 1940 мм, высота - 1795 мм. Колёсная база китайского кроссовера - 2900 мм. Для сравнения приведём параметры Toyota Land Cruiser 200: 4950 х 1980 х 1955 мм, 2850 мм соответственно.

Семиместный Exeed VX может получить гамму моторов, состоящую из 197-сильной "турбочетвёрки" объёмом 1.6 литра и двухлитрового двигателя мощностью 220 и 254 л.с. Не исключается, что кроссовер оснастят системой полного привода.

В нашей стране премиум-суббренд Chery получил название CheryExeed. Известно, что в этом году стартуют продажи пятиместного TXL. Ранее "РГ" сообщала, что VX тоже появится на российском рынке.