Число заболевших коронавирусом в мире превысило 18 миллионов человек

Более 18 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Такие данные приводят специалисты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболевания на основе данных от международных организаций, федеральных и местных властей.

"Общее число людей с диагнозом коронавирус в мире составляет 18 миллионов 17 тысяч 556 человек. Больше всего заражений в США - свыше 4,5 миллионов, на втором месте Бразилия, в которой болеют больше 2,5 миллионов жителей и на третьем Индия, в которой коронавирусом инфицированы более полутора миллионов человек", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, оценивая перспективы второй волны вируса, рассказала "Российской газете", что снижение новых случаев заболевания происходит благодаря применению комплексных мер общественного здравоохранения и ответственным людям, которые соблюдают все рекомендации, несмотря на то, что это не просто.

Ранее в Минздраве заявили о том, что собственные разработки и производство препаратов для лечения COVID-19 позволили нашей стране избежать дефицита медикаментов и драматического сценария развития пандемии. По оценкам экспертов, осенью в России состоится государственная регистрация первой отечественной вакцины. Разработку препаратов ведут несколько научных центров страны.