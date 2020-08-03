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03.08.2020 07:33
Рубрика: В мире

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 18 миллионов человек

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 18 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Такие данные приводят специалисты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболевания на основе данных от международных организаций, федеральных и местных властей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Общее число людей с диагнозом коронавирус в мире составляет 18 миллионов 17 тысяч 556 человек. Больше всего заражений в США - свыше 4,5 миллионов, на втором месте Бразилия, в которой болеют больше 2,5 миллионов жителей и на третьем Индия, в которой коронавирусом инфицированы более полутора миллионов человек", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, оценивая перспективы второй волны вируса, рассказала "Российской газете", что снижение новых случаев заболевания происходит благодаря применению комплексных мер общественного здравоохранения и ответственным людям, которые соблюдают все рекомендации, несмотря на то, что это не просто.

Ранее в Минздраве заявили о том, что собственные разработки и производство препаратов для лечения COVID-19 позволили нашей стране избежать дефицита медикаментов и драматического сценария развития пандемии. По оценкам экспертов, осенью в России состоится государственная регистрация первой отечественной вакцины. Разработку препаратов ведут несколько научных центров страны.

В мире Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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