В России сегодня самая большая площадь зерновых со времен СССР. Из-за засухи на юге валовый сбор будет хоть и не максимальным, но больше 120 миллионов тонн.

Цены на сельхозпродукцию пока тоже на высоком уровне. Однако конец сезона для аграриев может быть не таким удачным: власти ужесточают контроль за перегрузом автотранспорта и говорят о намерении ввести новые квоты на экспорт зерновых, ожидается низкий урожай подсолнечника и других поздних культур. Как все это отразится на доходах сельхозпроизводителей и на продовольственном рынке страны в целом?

- В России обмолочено уже около трети посевных площадей, на юге и вовсе заканчивают уборку. В целом урожай будет на уровне прошлого года, хотя ситуация в регионах неоднородна, - рассказал корреспонденту "РГ" глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России Владимир Плотников. - Из-за засухи существенный недобор в Ставропольском крае, на Кубани, а также на востоке Ростовской области. При этом, например, в Волгоградской и Саратовской области собрали больше, чем в прошлом году, очень хорошие результаты в Центральном федеральном округе. Цены на зерно сейчас на достаточно высоком уровне, учитывая сезон. Причем спросом пользуется зерно не только третьего, но и четвертого класса, и даже фуражная пшеница.

Правда, в некоторых СМИ уже появилась информация, что такие высокие цены на зерно могут привести к росту цены на хлеб, а также на мясо и молоко, ведь зерном кормят скот. Но эксперты считают, что проблема преувеличена.

- В структуре себестоимости продуктов сельхозсырье играет далеко не самую главную роль. Например, затраты на муку при производстве хлеба - около 10 - 15 процентов. Самые главные источники расходов - это фискальная нагрузка, зарплата и налоги, а также оплата коммунальных услуг и транспорта. Даже если цены на пшеницу подскочат в полтора раза, что практически исключено, это приведет к повышению себестоимости булки хлеба примерно на рубль, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Кроме того, ФАС и другие государственные органы внимательно следят за этими процессами и не допустят спекулятивного повышения цен на еду. В регионах тоже к этому очень внимательно относятся, особенно в связи с пандемией. Например, специальный продовольственный штаб, который был создан при правительстве Ростовской области еще в январе 2015 года, раньше работал в еженедельном формате, а в марте перешел на ежедневный. Власти проверяют не только наличие на прилавках товаров из продуктовой корзины, но и цены на них.

Возможные ограничения экспорта связаны с тем, что при сохранении столь высокой цены на зерновые трейдеры могут скупить все качественное зерно и вывезти его за рубеж, создав дефицит внутри страны. Поэтому ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев подтвердил, что федеральные власти намерены в этом сезоне продлить квотирование экспорта. Квота рассчитывается так, чтобы в стране к концу сезона оставалось достаточно зерновых для внутреннего потребления на целый год плюс небольшой переходящий запас (на случай если следующий год выдастся аномально неурожайным, чего тоже никогда нельзя исключать). Если уборка в центральных регионах завершится без эксцессов, валовый сбор в России будет такой, что позволит и обеспечить внутренние потребности, и заработать на экспорте, считает Беляев.

При этом Владимир Плотников отмечает, что Россия быстро наращивает производство зерна, и в перспективе этот сегмент агробизнеса станет еще более интересным с точки зрения прибыльности.

- Я считаю, что до 2030 года Россия может увеличить производство зерновых с нынешних 120 - 125 до 200 миллионов тонн. Во-первых, мы все еще вносим мало минеральных удобрений. Те хозяйства, которые соблюдают агротехнические рекомендации, получают очень хороший урожай даже при не самых благоприятных погодных условиях. Но нам еще есть куда расти. Применение новых высокоэффективных сортов, передовых технологий, сокращение затрат за счет использования современной сельхозтехники - все это способно существенно поднять эффективность каждого гектара сельскохозяйственных земель, - уверен глава АККОРа. - Потенциал невостребованных земель огромен. Государство только начало заниматься вопросом их вовлечения в оборот и проблемой неэффективных собственников, которые купили землю, но грамотно распорядиться ею не могут, и она сейчас просто зарастает бурьяном.

Кстати

По словам Плотникова, ожидается снижение урожая кукурузы и подсолнечника, но очевидно, что потеря урожайности будет компенсирована высокой ценой. В этом году, например, цена на подсолнечник достигла абсолютного максимума: 28000 рублей за тонну и выше. Так что аграрии смогут заработать. Как отмечал ранее в интервью "РГ" исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, ни одна культура в России пока не дает такой стабильно высокой маржи, как подсолнечник и соя. Для сравнения: пшеница продается по 12 - 12,5 тысячи рублей за тонну при отгрузке в южных портах, кукуруза еще дешевле. То есть производитель подсолнечника гарантированно получает высокий доход даже без экспорта. А рынок сахара вообще переживает тяжелейшие времена в условиях перепроизводства. Однако цена на него выросла из-за спекуляций на внутреннем рынке.