Вакцина от COVID-19 в этом году будет доступна только взрослым

Препарат от коронавирусной инфекции должен пройти полный цикл испытаний на взрослых, а потому вакцина в этом году не будет доступна для детей. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи.

"Без полного цикла проверки нового лекарства по законодательству его нельзя предлагать к использованию лицам младше 18 лет. Надеюсь, что наш препарат подойдет и детям", - цитирует РИА Новости Александра Гинцбурга.

Созданная в НИЦ имени Гамалеи вакцина уже прошла испытания в Сеченовском университете и в госпитале Бурденко. В начале августа ее рассчитывают запустить в гражданский оборот. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в первую очередь препарат от COVID-19 будет доступен для групп риска - врачей, учителей и тех, чья работа связана с непосредственным контактом с людьми.

Работу над лекарством от коронавируса SARS-CoV-2 в России ведут одновременно несколько медицинских центров. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о планах по запуску серийного производства как минимум одной российской вакцины от коронавируса. Задействовать рассчитывают три промышленные площадки во Владимирской, Ярославской и Московской областях, с которыми сотрудничает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.