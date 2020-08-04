Вышел русский трейлер байопика о Николе Тесле

Появился русскоязычный трейлер американской картины Майкла Алармейды "Тесла" с Итаном Хоуком ("Гаттака", "Великолепная семерка", "Тренировочный день"), Кайлом МакЛахленом ("Твин Пикс", "Секс в большом городе") и Ив Хьюсон ("Шпионский мост", "Робин Гуд: Начало", "Мотылек"). Фильм выйдет в российский прокат 27 августа 2020 года.

Картина посвящена Николе Тесле, уроженцу Австро-Венгрии, сербу по происхождению, который сумел развить свои многочисленные способности в Новом Свете, сотрудничая с ведущими предпринимателями и изобретателями своего времени, Томасом Алва Эдисоном и Джорджем Вестингаузом.

Тесла, один из самых загадочных ученых умов девятнадцатого - начала двадцатого века, физик, инженер-механик и инженер-электрик, сумел совершить революционные открытия в области электродинамики, которые ознаменовали обретение человечеством небывалого контроля над силами природы и переход западной цивилизации к современному укладу.

Фильм старается пролить свет на личность Теслы, сложной и крайне противоречивой. Гений и визионер, предвосхитивший многие идеи, которые будут занимать его последователей десятилетия спустя, он жил наукой, превращая профессиональные озарения в работающие модели, увлекался материями, недоступными окружающим, отчего ему сопутствовала сомнительная слава "извергателя молний", а то и вовсе колдуна. Тесла оставил после себя более тысячи патентов на научные изобретения и полезные модели, однако большая часть его архива бесследно исчезла после смерти.

Тесла является одной из немногих исторических личностей, в одинаковой степени чтимых в разных концах бывшей СФРЮ. Переживания ученого за судьбы родных краев были увековечены в названии первой гвардейской дивизии НОАЮ, его именем названы улицы во многих городах бывшей Югославии, а его изображение можно найти на сербских купюрах. А поистине планетарный масштаб его гения отразился в присвоении его имени лунному кратеру и астероиду.

Отметим также, что в разработке также находится и 10-серийный сериал о Николе Тесле, продюсером которого стал обретший популярность в российском кино последних лет сербский актер Милош Бикович.