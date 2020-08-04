Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана

Вина 33 задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - написала дипломат на своей страничке в Facebook.

Она также добавила, что белорусский президент Александр Лукашенко абсолютно прав в том, что братские отношения России и Беларуси "не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам" и под ними лежит прочный фундамент исторической близости.

Напомним, в ночь на 29 июля в Беларуси были задержаны 33 россиянина. В Москве их задержание назвали безосновательным.