Бракованные ракеты "Протон-М" доставили в Москву

Три ракеты-носителя "Протон-М" с бракованными комплектующими доставили в Москву. Одна из них уже отремонтирована, отправлена обратно на Байконур, в конце июля с ее помощью были успешно запущены спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Об этом РИА Новости сообщили в "Роскосмосе".

Ранее гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на заводе в Челябинской области. А в марте этого года запуск "Экспрессов" был отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих. Речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.