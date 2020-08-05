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05.08.2020 06:15
Рубрика: Общество

Бракованные ракеты "Протон-М" доставили в Москву

Три ракеты-носителя "Протон-М" с бракованными комплектующими доставили в Москву. Одна из них уже отремонтирована, отправлена обратно на Байконур, в конце июля с ее помощью были успешно запущены спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Об этом РИА Новости сообщили в "Роскосмосе".

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Ранее гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на заводе в Челябинской области. А в марте этого года запуск "Экспрессов" был отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих. Речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски ракеты-носителя "Протон"

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