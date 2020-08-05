Кроссовер Toyota Urban Cruiser намекнул на скорую премьеру тизером

Компания Toyota опубликовала тизер нового кроссовера Urban Cruiser, подтвердив тем самым название модели. Только Toyota ли это?

Кооперация Suzuki и Toyota в создании перелицованных автомобилей имеет давнюю историю. Последним результатом сотрудничества стал кроссовер Suzuki Across, в котором без труда распознаётся Toyota RAV4.

Toyota Urban Cross тоже является бейдж-инжиниринговым проектом: новинка скроена на базе Suzuki Vitara Brezze. Поэтому двигатель и трансмиссии можно назвать наверняка уже сейчас, не дожидаясь официальной презентации: под капотом Urban Cruiser окажется 105-сильная бензиновая рядная "четвёрка" объёмом 1.5 литра, в пару которой предлагают 5-ступенчатую "механику" и 4-диапазонный классический "автомат". Индийские СМИ предполагают, что Toyota может предложить для своей модели ещё и мягко-гибридную силовую установку с 48-вольтным стартер-генератором.

Когда состоится премьера нового Toyota Urban Cruiser, пока не сообщается. Кроссовер будет представлен в первую очередь на рынке Индии в одном из самых тесных сегментов, в котором в ближайшем времени появятся новые игроки, такие как Nissan Magnite и Renault Kiger.