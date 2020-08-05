Nissan показал салон нового кроссовера Magnite

Nissan продолжает раскрывать образ концептуального "паркетника" Magnite, который является предвестником серийной модели. На этот раз компания опубликовала изображения салона автомобиля.

Бесхитростная конфигурация торпедо привлекает внимание 8-дюймовым тачскрином мультимедиа и панелью комбинации приборов - она полностью цифровая.

Предполагается, что Nissan Magnite получит уникальные для сегмента опции - камеры кругового обзора, а также доступ к интернету и, соответственно, широкий спектр подключенных технологий. В компании заявили, что "Magnite изменит правила игры в классе субкомпактных кроссоверов".

Никакой другой информации Nissan не опубликовал. Предполагается, что в продаже серийная версия Magnite появится в начале 2021 года. Для кроссовера предусмотрено два двигателя: турбированный объёмом 1.0 литра мощностью 95 л.с. (МКП, вариатор) и 72-сильный "атмосферник" аналогичного объёма (МКП, "робот" с одним сцеплением).

Ранее "Российская газета" публиковала фото экстерьера Nissan Magnite. Напомним, над конкурентом новинки Nissan работает Renault, которая готовит к премьере кроссовер Kiger.