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05.08.2020 10:02
Рубрика: Легковые авто

Nissan показал салон нового кроссовера Magnite

Текст: Константин Руссов
Nissan продолжает раскрывать образ концептуального "паркетника" Magnite, который является предвестником серийной модели. На этот раз компания опубликовала изображения салона автомобиля.
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: www.carscoops.com
Новый Nissan Pathfinder обзаведется большим экраном в салоне

Бесхитростная конфигурация торпедо привлекает внимание 8-дюймовым тачскрином мультимедиа и панелью комбинации приборов - она полностью цифровая.

Предполагается, что Nissan Magnite получит уникальные для сегмента опции - камеры кругового обзора, а также доступ к интернету и, соответственно, широкий спектр подключенных технологий. В компании заявили, что "Magnite изменит правила игры в классе субкомпактных кроссоверов".

Никакой другой информации Nissan не опубликовал. Предполагается, что в продаже серийная версия Magnite появится в начале 2021 года. Для кроссовера предусмотрено два двигателя: турбированный объёмом 1.0 литра мощностью 95 л.с. (МКП, вариатор) и 72-сильный "атмосферник" аналогичного объёма (МКП, "робот" с одним сцеплением).

Ранее "Российская газета" публиковала фото экстерьера Nissan Magnite. Напомним, над конкурентом новинки Nissan работает Renault, которая готовит к премьере кроссовер Kiger.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan