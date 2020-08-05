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Продюсер показал, как будет выглядеть транспорт в "Аватаре 2"

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    05.08.2020, 16:33
Текст:   Козьма Лоханкин

"Аватар 2" выйдет ещё очень нескоро - 16 декабря 2022 года, и это ещё если ничего не случится. Но его создатели продолжают подкармливать и без того сгорающую от нетерпения публика всевозможными яркими подачками.

Продюсер Джон Ландау опубликовал в своём Instagram концепт-арты, на которых изображено транспортное средство-амфибия, похожее на краба. В подписи он разъяснил, что на таких в сиквелах культовой ленты будут передвигаться сотрудники алчной корпорации RDA.

Напомним, ранее режиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что чрезвычайно доволен тем, каким получается продолжение "Аватара", и недавно устроил показ готовых сцен съёмочной группе, тоже оставшейся удовлетворённой.

Планируется снять четыре новых части "Аватара" с общим бюджетом более 1 млрд долларов.

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