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05.08.2020 09:11
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen воскрешает легендарные модели, но не для себя

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen подала заявку на регистрацию нескольких названий, которые хорошо всем знакомы, однако воскрешать автомобили никто не собирается: их доброе имя послужит новым моделям. Электрическим.

Фото: Илья Зубко/ РГ
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В списке названий, поданном на регистрацию, есть e-Beetle, e-Golf Classic, e-Kübel, e-Karmann и e-Samba. Префикс "e", без всяких сомнений, указывает на электрическую начинку будущих моделей. Но дело в том, что Volkswagen старается с большой долей вероятности не для себя.

Компания определилась с названием линейки электрокаров: они будут получать буквенный индекс I.D., после которого прописывается определённое число. К примеру, хэтчбек I.D.3 уже стал серийным, на очереди - кроссовер I.D.4.

Не исключено, что Volkswagen резервирует вышеперечисленные названия для немецкой компании eClassic, которая занимается производством электрических версий Beetle и фургона e-Bulli на базе Samba Bus. Обратите внимание, e-Samba есть в списке на регистрацию, а на официальном сайте eClassic есть модель с названием e-Küfer - кабриолет на базе "Жука".

Почему Volkswagen так старается за компанию eClassic? Не исключено, что автомобили последней будут обслуживаться в сервисных центрах Volkswagen с использованием оригинальных запчастей.

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