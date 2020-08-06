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06.08.2020 18:40
Рубрика: Общество

Гражданин растет за партой

Школы будут воспитывать детей по новым программам
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
В школах появятся новые программы воспитания учеников: интересные, неформальные, которые действительно помогут ребятам гармонично войти в жизнь современного российского общества. Закон, который вносит поправки в ФЗ "Об образовании в РФ", публикует "Российская газета".
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

- Закон выводит на новый уровень такие понятия, как формирование чувства патриотизма, гражданственности подрастающего поколения. Фактически он возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет ее. Не только за семьей, но и за системой образования, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Это не дополнительная бюрократическая нагрузка на школы. Это систематизация той работы, которая уже ведется образовательными организациями.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Как будут работать школы в новом учебном году

Почему закон так важен? Воспитание и раньше упоминалось в ФЗ "Об образовании в РФ". Но без какой-либо конкретики. Поэтому до недавнего времени многие школы писали свои воспитательные программы под копирку и, по сути, "для галочки".

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года. У школ, колледжей и вузов будет год (до 1 сентября 2021 г.) на то, чтобы включить рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной работы в свои образовательные программы.

Причем министерство просвещения уже разработало удобную для всех "шпаргалку". Это примерная программа, которая работает по принципу "конструктора" - здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники, и "капустники". А еще - театры, музеи, выставки, совместные мероприятия с родителями. Ну и, конечно, особая роль у классных руководителей: классные часы, совместные игры и тренинги с учениками, поддержка ребенка в трудных ситуациях... Школа может выбрать из этого "конструктора" именно то, что нужно ей. А от ненужного - отказаться. В прошлом году программа прошла апробацию в 730 школах и получила самые положительные оценки.

В примерной программе - социальные школьные проекты, дискуссионные площадки, спортивные праздники. А еще - театры, музеи, выставки

Кстати, детям не будут ставить оценки за "успехи в патриотизме", да и отдельного урока по воспитанию не будет.

Все учителя будут участвовать в этой работе. Не только преподаватели истории, или обществознания, но абсолютно все педагоги.

По поручению президента министерство просвещения разрабатывает новый федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ". А значит, на воспитание будут направлены реальные ресурсы. Кроме того, все классные руководители будут получать с нового учебного года федеральную надбавку в 5 тысяч рублей при сохранении региональных выплат.

- Сейчас мы разрабатываем проект по патриотическому воспитанию. Он будет служить ресурсной базой для закона по воспитательной работе в школе. Мы обсуждаем вопрос о поддержке Российского движения школьников, поддержке тех организаций, которые ведут воспитательную работу. Мы хотим сделать ее системной, чтобы каждый школьник нашел себя, - рассказал Сергей Кравцов.

Справка "РГ"

В новом законе воспитание определяется как "деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения". Плюс - "формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества... к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе..."

Мнение родителей

Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА):

- Воспитание - зона ответственности не только семьи, но и школы, ведь ребенок проводит в ней большую часть дня. Новый закон расставляет акценты и усиливает его роль в образовании. Родители эту инициативу очень поддерживают. Но нужно понимать, как именно школа будет воспитывать: насколько это современно, интересно и понятно детям. Главное - чтобы воспитание не превратилось в формальный процесс написания учебных планов и отчетов. Еще один важный момент - школа и родители должны работать вместе, договориться, какие ценности они будут транслировать. Скоро начнутся родительские собрания - неплохо было бы на них обсудить, как мы будем воспитывать гражданскую идентичность, патриотизм. И еще момент. Весь прошлый месяц НРА проводила экспертные встречи - мы разложили "по полочкам" - с подробными практическими советами - лучшие примеры семейного и школьного воспитания. Ведущие учителя провели нам мастер-класс, как интересно и неформально можно реализовать этот закон. Запись этих встреч доступна на Ютуб-канале Национальной родительской ассоциации.

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