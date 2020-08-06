В Америке больше не существует свободы слова. И это мнение не сторонних злопыхателей - об отсутствии свободы слова объявил президент Дональд Трамп. Но самое парадоксальное, что подавляюaщее большинство его соотечественников в пылу межпартийной и предвыборной борьбы отнеслись к этому факту равнодушно.

Только с 2019 года Белый дом сообщил о получении более 16 тысяч жалоб на онлайн-цензуру в соцсетях на основании политических взглядов. К ним нужно добавить еще около десятка жалоб самого Трампа. Чем ближе дата президентских выборов в США (3 ноября. - Ред.) и чем очевидней, что нынешний американский лидер может потерпеть на них поражение, тем агрессивней ведут себя интернет-компании. Они понимают: до 3 ноября реализовать свои угрозы, как, например, закрыть "Твиттер", Трамп будет не в состоянии. Глава Белого дома, который с первого дня президентства активно использовал соцсети для общения с избирателями, оказался в заложниках высоких технологий. И теперь хозяева Силиконовой долины решают, что должен, а чего не должен произносить президент США.

Хотя на практике ситуация выглядит еще более катастрофичной, поскольку руководство интернет-гигантов, в свою очередь, стало заложником взглядов нанятого ими персонала. Меньше месяца назад газета "Нью-Йорк таймс" сообщила о виртуальной забастовке, состоявшейся в "Фейсбуке". Весьма показательна причина, по которой его сотрудники покинули офис. По сведениям американского издания, протестующие требовали от своего работодателя, чтобы тот ужесточил политику соцсети в отношении постов Трампа по общественно значимым проблемам.

30 июля в палате представителей конгресса прошли слушания с участием первых лиц пяти технологических интернет-гигантов США. Конгрессмены от республиканской партии утверждали, что у этих компаний "есть мотивы и возможность злоупотреблять властью в сфере доступа к информации и рынкам". Но Васька, как известно, "слушает да ест". Всего через неделю после слушаний, в этот четверг "Фейсбук" впервые удалил пост Трампа, где тот привел отрывок из своего интервью телеканалу "Фокс Ньюс". В нем президент высказал мнение, что дети обладают почти полным иммунитетом от коронавируса и поэтому нет оснований, чтобы не возобновлять осенью занятия в школах. Соцсеть объяснила недружественный шаг несоответствием сделанного Трампом заявления проводимой "Фейсбуком" линии в отношении пандемии. На основании этого сугубо внутреннего, корпоративного документа мнение главы Белого дома, пусть и спорное, было признано вредным и опасным для общества.

Примеру "старшего интернет-брата" немедленно последовал "Твиттер". Там без лишних сантиментов заблокировали аккаунт избирательной кампании президента до тех пор, пока тот не уберет запись, где говорилось о невосприимчивости детей к коронавирусу. Просто потому, что у руководства "Твиттера" на этот счет другое мнение. В итоге избирательному штабу Трампа ничего не оставалось, кроме как подчиниться и стереть материал, который соцсеть посчитала не соответствующим истине. Причем если прежде "Твиттер" периодически помечал записи Трампа специальным значком, в качестве недостоверных (что произошло, скажем, в отношении твита главы Белого дома об опасности голосования по почте. - Ред.), то теперь дошло до блокировки аккаунта.

С 2019 года Белый дом сообщил о получении более 16 тысяч жалоб на онлайн-цензуру в соцсетях

Предпринятая Трампом попытка устрашить корпорации Силиконовой долины, традиционно тяготеющие по взглядам к его либеральным оппонентам, провалилась и лишь усилила сложившееся противостояние. В конце мая президент подписал указ "О предотвращении онлайн-цензуры", где попытался уменьшить масштабы модерации размещаемых в соцсетях сведений. Но похоже указ только раззадорил противников Трампа, которые наращивают давление на президента и его сторонников. При этом американский лидер оказался в заведомо невыгодном положении. Непрозрачность и откровенная размытость сложившихся критериев в отношении недопустимых для соцсетей публикаций позволяет их сотрудникам по своему усмотрению заниматься политическим цензурированием. И лишать слова любого пользователя, чье мнение не совпадает с позицией американской интернет-компании. В том числе президента Соединенных Штатов.