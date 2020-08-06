В США авиарегулятор предложил оштрафовать Boeing на миллион долларов

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) предложило оштрафовать компанию Boeing на 1,25 миллиона долларов за нарушения при сертификации самолетов на заводе в Южной Каролине. Установлено, что менеджеры корпорации оказывали "неприемлемое давление" на сотрудников, производивших проверки.

Напомним, часть своих функций ФАУ делегировало авиаконцерну. "Сотрудники Boeing вмешивались в работу назначенных нами лиц", - говорится в заявлении ФАУ. В нем же подчеркивается, что во всех случаях проверки все равно были произведены надлежащих образом.

Ранее авиарегулятор потребовал, чтобы Boeing внес дополнительные изменения в бортовые системы лайнеров 737 MAX. В частности, добавил еще один датчик в систему улучшения характеристик маневренности самолета и доработал соответствующее программное обеспечение.