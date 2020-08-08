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Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета

Новости
    08.08.2020, 17:56
Текст:   Козьма Лоханкин

Издание Forbes опубликовало рейтинг из десяти самых популярных этим летом шоу и сериалов, которые идут на Netflix.

Первое место заняло документальное криминальное шоу "Неразгаданные тайны".

Полностью список где заметно преобладает нехудожественная продукция, выглядит следующим образом:

1. "Неразгаданные тайны"

Фото: kinopoisk.ru
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2. "Пол - это лава"

3. "Проклятая"

4. "Последний танец"

5. "Ближе к Земле с Заком Эфроном"

Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"
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6. "Тайный орден"

7. "Монахиня-воин"

8. "Аватар: Легенда об Аанге"

Фото: kinopoisk.ru
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9. "Бесстыжие"

10. Американский "Офис" (идёт на Netflix с этого года)

Ранее Forbes обнародовал топ-10 российских сериалов, созданных онлайн-сервисами.

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