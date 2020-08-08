Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета

Издание Forbes опубликовало рейтинг из десяти самых популярных этим летом шоу и сериалов, которые идут на Netflix.
Первое место заняло документальное криминальное шоу "Неразгаданные тайны".
Полностью список где заметно преобладает нехудожественная продукция, выглядит следующим образом:
1. "Неразгаданные тайны"
2. "Пол - это лава"
3. "Проклятая"
4. "Последний танец"
5. "Ближе к Земле с Заком Эфроном"
6. "Тайный орден"
8. "Аватар: Легенда об Аанге"
9. "Бесстыжие"
10. Американский "Офис" (идёт на Netflix с этого года)
Ранее Forbes обнародовал топ-10 российских сериалов, созданных онлайн-сервисами.