Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов

Обнародован список самых успешных российских онлайн-сериалов. С пояснением, что в последние три-четыре года данный сегмент развлечений переживает в РФ расцвет, так как на онлайн-площадках практически нет цензуры - зритель-подписчик платит свои кровные за то, чтобы увидеть всё, как есть, без "запикиваний".
В итоге издание Forbes озаботилось составлением рейтинга такого рода шоу, выведя финальную десятку на основе четырех метрик. Во-первых, исходя из количества зрителей проекта, далее - индекса зрительского интереса (по запросам на поисковиках), "профессионального" признания (награды и коммерческий успех за рубежом) и рейтинги на агрегаторе IMDb.
Вышло следующее:
"Домашний арест" Слепакова и Буслова (рейтинг 8,9 из 10);
"Эпидемия" Костомарова (8,4);
"Содержанки" Богомолова (8,2);
"Чики" Оганесяна (8,1);
"Колл-центр" (8,0);
"Шторм" Хлебникова (7,7);
"Бывшие" (7,5);
"Мир! Дружба! Жвачка!" (7,4);
"Лучше, чем люди" с супругой Бондарчука Андреевой (7,3) и
"Звоните ДиКаприо!" Крыжовникова (7,2).