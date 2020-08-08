Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов

Обнародован список самых успешных российских онлайн-сериалов. С пояснением, что в последние три-четыре года данный сегмент развлечений переживает в РФ расцвет, так как на онлайн-площадках практически нет цензуры - зритель-подписчик платит свои кровные за то, чтобы увидеть всё, как есть, без "запикиваний".

В итоге издание Forbes озаботилось составлением рейтинга такого рода шоу, выведя финальную десятку на основе четырех метрик. Во-первых, исходя из количества зрителей проекта, далее - индекса зрительского интереса (по запросам на поисковиках), "профессионального" признания (награды и коммерческий успех за рубежом) и рейтинги на агрегаторе IMDb.

Вышло следующее:

"Домашний арест" Слепакова и Буслова (рейтинг 8,9 из 10);

"Эпидемия" Костомарова (8,4);

"Содержанки" Богомолова (8,2);

"Чики" Оганесяна (8,1);

"Колл-центр" (8,0);

"Шторм" Хлебникова (7,7);

"Бывшие" (7,5);

"Мир! Дружба! Жвачка!" (7,4);

"Лучше, чем люди" с супругой Бондарчука Андреевой (7,3) и

"Звоните ДиКаприо!" Крыжовникова (7,2).