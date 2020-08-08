Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола

48-летний американский актер и музыкант (фронтмен группы Thirty Seconds to Mars), обладатель премии "Оскар" Джаред Лето официально подтвердил, что сыграет Энди Уорхола в предстоящем байопике художника.

Информация - из первых рук, из Instagram артиста. Где он разместил фото Уорхола, подписав: "Да, это правда: я буду играть Энди Уорхола. Безумно взволнован и благодарен такой возможности. С днем ​​рождения, Энди. Мы скучаем по тебе и твоему гению". (6 августа Уорхолу исполнилось бы 92 года.)

Впервые информация о том, что Лето воплотит на экране образ знакового художника (в самом широком смысле слова) появилась в 2016-м. Тогда речь шла про адаптацию Теренсом Уинтером ("Волк с Уолл-стрит", "Клан Сопрано", "Винил", "Подпольная империя") книги Виктора Бокриса "Уорхол: Биография". С режиссером и сроками пока ничего не ясно.

Стоит бегло перечислить, что в разное время Уорхола сыграли Дэвид Боуи ("Баския", 1996), Гай Пирс ("Я соблазнила Энди Уорхола", 2006), Криспин Гловер ("Дорз", 1991), Эван Питерс (седьмой сезон "Американской истории ужасов", 2017), Билл Хейдер (третьи "Люди в черном", 2012) и так другие.

Тем временем из других ближайших проектов Лето актуален "марвеловский" хоррор про Морбиуса с премьерой на следующий год. Плюс анонсированы сольник Джокера и лента про непростые отношения Джокера и Харли Квинн - без особой конкретики. Также ходят слухи, что Джаред сыграет в продолжении "Трона".