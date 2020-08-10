МВД Беларуси сообщило о контроле над ситуацией в Минске

Правоохранительные органы Беларуси взяли под контроль ситуацию на улицах Минска, где в воскресенье вечером после голосования на выборах президента начались несогласованные акции протеста и беспорядки. По данным агентства БелТА, "милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях".

Пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова подтвердила агентству ТАСС, что "правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков", включая спецтехнику и шумовые гранаты. Она также сообщила о задержанных, не уточнив их количества, поскольку на тот момент ситуация развивалась.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента республики. После закрытия большинства участков в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) несколько тысяч человек собрались в столице на площади Победы около стелы "Минск - город-герой", а также на других улицах, выражая недовольство предварительными результатами.

Белорусские силовики, как ранее и предупреждали власти, решительно пресекали несогласованные акции и шествия, вытесняя митингующих из центральных районов. Информагентства сообщали о применении спецсредств и задержаниях во время операции, продолжавшейся около четырех часов.

Напомним, по первым данным ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заручился поддержкой 81 процента избирателей после начала обработки бюллетеней со всех закрывшихся участков. Второй финишировала домохозяйка Светлана Тихановская, набравшая 8 процентов, а третье с 4 процентами получил кандидат "против всех". Предварительные итоги выборов будут объявлены в понедельник, 10 августа, а окончательные ЦИК страны обещал подвести в пятницу.