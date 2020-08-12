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12.08.2020 19:56
Рубрика: Спорт

Полиция проводит проверку по факту избиения Широковым арбитра

Текст: Максим Домчев

Правоохранительные органы начали проверку по факту избиения экс-футболистом сборной России Романом Широковым арбитра во время матча любительских команд. О факте проверки РИА Новости сообщил источник в МВД. Ранее агентство со ссылкой на главу Московской коллегии судей Сергея Французова сообщило о том, что пострадавший Никита Данченков написал на Широкова заявление в полицию.

РФС выступил с заявлением о ситуации с нападением Широкова на арбитра

"Во вторник в полицию поступило сообщение от гражданки Данченковой, сообщившей о том, что ее 24-летнего сына, Данченкова Никиту, избил футболист Роман Широков на стадионе "Спартак-2". Полиция начала проверку", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в понедельник. В одном из моментов Широков выразил недовольство решением арбитра, за что был удален с поля. После этого игрок нанес судье удар рукой в лицо, а когда тот упал - еще и ногой.

Широков уже принес свои извинения в соцсети. Экс-футболист сборной России отстранен от работы на канале "Матч ТВ", где он являлся одним из экспертов.

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