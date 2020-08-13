Губернатор штата Сан-Паулу заразился коронавирусом

Губернатор штата Сан-Паулу Жуау Дория объявил, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат. Дория стал одиннадцатым бразильским губернатором, у которого выявили COVID-19.

"Сообщаю, что у меня диагностирован COVID-19. Я чувствую себя хорошо, без симптомов. Я продолжу работать из дома, выполняя рекомендации врачей по самоизоляции", - написал губернатор в своем аккаунте в Twitter.

Коронавирус стремительно распространяется по Бразилии. Свой след он оставляет как в фавелах, так и в дорогих районах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. COVID-19 переболели восемь министров федерального правительства, вирус был выявлен и у президентской четы. Более трети губернаторского корпуса Бразилии, включая губернатора Рио-де-Жанейро Уилсона Витцела, заявили о положительных результатах анализов на коронавирус.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 12 августа, за последние 24 часа в стране выявлено более 55 тысяч новых случаев заражения COVID-19, 1 175 человек - погибли. Всего с момента прихода вируса на бразильскую землю им заболели более 3,1 миллионов человек, из которых 2,3 миллиона уже вылечились, а 104 тысячи погибли.