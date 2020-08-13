В РФС подтвердили отстранение Казарцева, решения по Еськову пока нет

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев подтвердил отстранение от работы арбитра Василия Казарцева, назначившего два пенальти в ворота "Спартака" в матче против "Сочи".

Спорные решения Казарцева и бездействие со стороны арбитра VAR Алексея Еськова вызвали громкий скандал. Владелец "Спартака" Леонид Федун пообещал снять команду с чемпионата России, однако затем передумал. Несмотря на это в "Спартаке" настаивают на пожизненной дисквалификации обоих арбитров.

В среду на заседании экспертно-судейской комиссии РФС была признана ошибка Казарцева в эпизоде со вторым пенальти. Также вызвали негативную оценку и действия Еськова, который не помог своему коллеге и не стал настаивать на просмотре эпизода.

"Арбитр Василий Казарцев, действия которого ЭСК признала ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет. Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки. Но нельзя, чтобы судьи постоянно жили под давлением, потому что это точно не улучшит качество судейства. РФС готов защищать их от несправедливых обвинений", - заявил Алаев РИА Новости.

Также Алаев настаивает на том, что главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи нужно предоставить больше времени на исправление ситуации.