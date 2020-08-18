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18.08.2020 18:57
Рубрика: Общество

Чистое море

Арктика может остаться без льда уже в 2035 году
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Если еще недавно ученые спорили о том, может ли Арктика полностью освободиться от морского льда, то сейчас называют дату - 2035 год. Откуда такая уверенность у обычно осторожных климатологов? Надо подчеркнуть, наука давно бьется над феноменом Арктики, не может объяснить, почему именно сюда пришелся главный удар глобального потепления. Почему температура растет намного стремительней, по сравнению с остальной планетой? Модели климата не дают четкого объяснения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная группа ученых изучала состояние морских ледников в Арктике во времена так называемого Микулинского межледниковья (116-130 тысяч лет назад). Сегодня считается, что именно оно является потенциальным аналогом будущего изменения климата. Говоря образно, посмотри в это "зеркало" и удивишь себя через годы. Что же в нем увидели ученые? В разработанной ими модели на основе данных по "Микулину" видно, что под действием интенсивного солнечного света весной и в начале лета в Арктике вокруг льдов образовалось множество "прудов". Они важны для оценки, сколько света поглощается льдом, а сколько отражается обратно. Когда поглощается больше, океан нагревается сильнее, и температура в регионе повышается. По мнению авторов исследования, предыдущие модели не сумели уловить эти повышенные температуры, так как не могли правильно установить изменения в морских льдах. Новая модель более точная, она способна выявить такие нюансы, как мелкие пруды. И если их огромное количество, они могут кардинально изменить климат. Что и произошло, по мнению авторов, в Арктике в Микулинское межледниковье и что происходит сейчас. Отсюда прогноз: Арктика может полностью утратить свои морские льды к 2035 году.

К концу столетия от наводнений пострадают около 176-287 миллионов человек, ущерб может оказаться эквивалентным от 12 до 20 процентов мирового ВВП

Это приведет к росту уровня океана, сотни миллионов людей столкнутся с частыми наводнениями. К концу столетия от наводнений пострадают порядка 176-287 миллионов человек, экономический ущерб может оказаться эквивалентным от 12 до 20 процентов мирового ВВП. Причем подтопления могут произойти независимо от того, предпримет ли сообщество меры по резкому сокращению выбросов парниковых газов в ближайшие десятилетия.

Кстати

Ледниковый покров Гренландии в условиях глобального потепления уменьшился до необратимой точки, утверждают ученые Университета штата Огайо (США). Согласно данным исследователей, Гренландия теряет более 280 миллиардов тонн тающего льда каждый год. Это, в свою очередь, делает ее крупнейшим источником повышения уровня моря. По словам авторов исследования, в последние годы потеря льда была настолько значительной, что привело к заметным изменениям в гравитационном поле над Гренландией. Ученые предполагают, что к концу века уровень моря повысится почти на один метр, что грозит многим расположенным на морских берегах мегаполисам, может уничтожить пляжи и прибрежные постройки.

Общество Наука Общество Природа

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