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18.08.2020 17:17
Рубрика: Легковые авто

Стало известно, каких новинок Geely ждать россиянам в ближайшие годы

Текст: Константин Руссов
Geely Geometry A. Фото: Пресс-служба Geely. Geely Geometry A. Фото: Пресс-служба Geely.
Geely Geometry A. Фото: Пресс-служба Geely.

Геннадий Свидерский, генеральный директор завода "Белджи", на котором выпускаются модели Geely, поставляемые на рынок РФ, рассказал о планах предприятия по локализации новинок на ближайшие несколько лет. В перспективе некоторые из них должны оказаться в российской линейке Geely.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По словам Свидерского, в 2021 году будет локализована сборка кросс-хэтчбека Geely GS и кроссовера FY11. Известно, что последний приедет в Россию под именем Tugella.

"Во втором квартале следующего года введём электромобиль. Скорее всего, это будет хэтчбек Geometry C. Ещё есть задумка показать новый седан FE8", - цитирует Свидерского издание av.by.

Электрический седан Geely Geometry A, который был привезён в страну для изучения спроса и проведения тестов, тоже есть в планах: пока только сборка из импортных компонентов, в дальнейшем производство части из них может быть локализовано.

Геннадий Свидерский сообщил, что со временем, ориентировочно к 2022 году, все модели Geely будут оснащаться экономичными турбомоторами, а "атмосферники" уйдут в прошлое.

Ранее сообщалось, что в России прекратились продажи модели Emgrand 7. Предполагалось, что решение увести модель из линейки связано с прекращением её производства. Эту информацию подтвердил директор "Белджи": "Выпуск Еmgrand 7 мы уже потихоньку снижаем - в будущем его заменит новый седан".

Фото: Пресс-служба Geely.
#Kia