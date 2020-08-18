Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке "Самолетом, поездом, машиной"

Уилл Смит ("Люди в чёрном", "Плохие парни", "Аладдин") и Кевин Харт ("Джуманджи: Новый уровень") снимутся для Paramount Pictures в ремейке дорожной комедии 1987 года "Самолетом, поездом, машиной", сообщает Deadline.

Ремейк картины станет современной интерпретацией оригинала, где Смит и Харт сыграют разношерстных бизнесменов, рвущихся на День Благодарения домой в Чикаго со множеством приключений по пути.

Картину спродюсируют студии HartBeat Productions и Westbrook Studios, а сценарий к фильму напишет Айша Карр ("Бруклин 99"). Это её дебютная полнометражная работа. Кстати, Карр недавно спродюсировала сериал для Hulu "Проснувшийся" с Ламорном Моррисом и Саширом Заматой в главных ролях, выход запланирован уже на сентябрь.

Оригинальный фильм был снят режиссером Джоном Хьюзом ("Один дома", "Бетховен", "101 далматинец"), а главные роли в нём исполнили Стив Мартин ("Отпетые мошенники", "Розовая пантера") и Джон Кэнди ("Дядюшка Бак", "Канадский Бекон").

Ранее стало известно, что Уилл Смит сыграет отца прославленных теннисисток Винус и Серены Уильямс в фильме "Король Ричард" и сбежавшего раба в фильме Фукуа "Освобождение".