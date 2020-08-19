Беларусь: тревожные дни

Сергей Лавров объяснил заявления Запада по Беларуси геополитикой

Москва встревожена попытками внешнего вмешательства в дела Беларуси. "Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулись Беларусь, белорусский народ и руководство, для того чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1". "То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики, а также из Польши, Европарламента, - это все не про Александра Лукашенко, права человека и демократию. Это все про геополитику", - подчеркнул российский министр.

Дмитрий Песков заявил, что Москву беспокоит грубость в отношении работы журналистов

В Кремле настаивают, что белорусы должны самостоятельно решать внутренние вопросы, оставаясь в рамках правового поля. "Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Беларусь - братская для России страна, а белорусы - братский народ. "Еще раз повторяю, мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога", - подчеркнул Песков.

Он также заявил, что Москва обеспокоена грубостью в отношении работы журналистов за рубежом, в том числе на акциях протеста в Беларуси. "Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы. Но мы также настоятельно напоминаем нашим журналистам, что осуществление журналисткой деятельности без соответствующей аккредитации тоже существенно ослабляет их юридические позиции", - пояснил Песков.

Александр Лукашенко обещал разобраться с теми, кто мешает рабочим на проходных

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о попытках стран Запада воспользоваться ситуацией в Беларуси. "Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают, потому что очень много средств поступает наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - подчеркнул Лукашенко. Белорусский президент также выразил благодарность тем рабочим, которые не присоединились к акциям протеста. Он отметил, что в адрес рабочих и руководителей предприятий продолжают поступать угрозы и атаки, а группы протестующих намеренно концентрируются у заводских проходных, нагнетая обстановку. "Их (работников. - Прим. "РГ") перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - пообещал глава республики.

Минздрав Беларуси сообщил еще об одном погибшем во время беспорядков

Еще один пострадавший в ходе акций протеста в Беларуси скончался в больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики пишут РИА Новости. "С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов", - приводит текст сообщения белорусского минздрава агентство. В ведомстве также отметили, что пострадавший был 13 августа переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медпомощи в госпиталь министерства обороны. В пресс-службе уточнили, что вечером 18 августа наступило резкое ухудшение его состояния и, несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось. Напомним, что ранее министр здравоохранения Владимир Караник подтвердил гибель двух участников протестных акций.

Латвия не признает Светлану Тихановскую победителем на выборах в Беларуси

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, что власти Латвии не видят возможности признать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси. Как уточняет агентство LETA, латвийское правительство приняло такое решение, поскольку "результаты выборов остаются неизвестными". Ринкевичс отметил, что у правительства Латвии есть сведения о фактах сожжения бюллетеней для голосования и что якобы сейчас невозможно установить его реальных итогов. "Поэтому признать победителем выборов второго кандидата в настоящее время не представляется возможным", - заявил министр, отметив, что не видит быстрого решения проблем Беларуси.