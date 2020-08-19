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19.08.2020 05:09
Рубрика: В мире

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Больше 22 миллионов человек (22 046 135) в мире заразились коронавирусом. Данные привод американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости на основе информации от международных организаций, федеральных и местных властей.

Фото: iStock
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"Больше всего положительных тестов на COVID-19 в США - 5 миллионов 479 тысяч 788. На втором месте Бразилия, где новым типом коронавируса заболели 3 миллиона 407 тысяч 354 человека. На третьем Индия, в которой зафиксировано 2 миллиона 702 тысячи 742 случая заражения", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В России специалисты Роспотребнадзора подводят итоги оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения страны. Для этого было проведено свыше 65 тысяч тестов среди жителей 26 регионов. Выяснилось, что иммунитет к новому типу коронавируса есть у более 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.

Ранее в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Ее разработали ученые Центра имени Гамалеи. Первая промышленная партия нового препарата уже готова. Вскоре его начнут прививать врачам и учителям, а массовая вакцинация в стране будет возможна через месяц.

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