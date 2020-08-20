Netflix продлил сериал "Монахиня-воин" на второй сезон

Сериал производства Netflix "Монахиня-воин" продлён на второй сезон. Это следует из видео, опубликованного режиссером проекта Саймоном Барии в Twitter, где он сообщает актёрскому составу эту новость.

Фэнтези-драма "Монахиня-воин" основана на одноименной серии комиксов Бена Данна, а постановка осуществляется командой, создававшей "Игру престолов".

"Когда мы заканчивали первый сезон, у нас было гораздо больше возможностей развивать сюжет. Поэтому мы создали папку, думая: если нам повезет получить 2-й сезон, вот некоторые вещи, которые могут пригодиться", - заявил Барри.

Он также заявил, что если бы у него был выбор, он снял бы и больше. "Примерно пять-семь сезонов было бы прекрасно", - сказал он в интервью Inverse. А в беседе с Looper поведал, что в первой части они не раскрыли многие секреты героев, поэтому все неожиданные события ещё впереди.

В период с 6 июля по 6 августа сериал занимал третье место в рейтинге самых популярных шоу Netflix, уступая лишь проектам "Проклятая" и "Тёмное желание".

Съемки первого сезона проходили с 11 марта 2019 года по 5 июля 2019 года, и ещё целый год ушёл на постпродакшн. С учётом того, что сериал снимается в Испании, его съемки могут начаться в ближайшее время, поскольку там уже, например, стартовало производство нового сезона "Бумажного дома".

Если всё пойдёт по плану, можно предположить, что продолжение сериала выйдет в третьем или четвертом квартале 2021 года.

Наша рецензия на первый сезон - здесь.