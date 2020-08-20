Новости

Джерард "Это - Спарта!" Батлер опять бросил невесту 15:10
На 32-м году жизни умер DJ Spiccoli 14:43
Вышел трейлер "Цельнометаллической оболочки" в 4K 13:37
Вышел тизер российской сказки "Конек-горбунок" 12:21
Вышел русский трейлер комедии "Супер Крейзи" с Наталией Орейро 11:55

Netflix продлил сериал "Монахиня-воин" на второй сезон

Новости
    20.08.2020, 14:24
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Сериал производства Netflix "Монахиня-воин" продлён на второй сезон. Это следует из видео, опубликованного режиссером проекта Саймоном Барии в Twitter, где он сообщает актёрскому составу эту новость.

Фото: kinopoisk.ru
Четвертый сезон "Очень странных дел" не станет для сериала финальным

Фэнтези-драма "Монахиня-воин" основана на одноименной серии комиксов Бена Данна, а постановка осуществляется командой, создававшей "Игру престолов".

"Когда мы заканчивали первый сезон, у нас было гораздо больше возможностей развивать сюжет. Поэтому мы создали папку, думая: если нам повезет получить 2-й сезон, вот некоторые вещи, которые могут пригодиться", - заявил Барри.

Он также заявил, что если бы у него был выбор, он снял бы и больше. "Примерно пять-семь сезонов было бы прекрасно", - сказал он в интервью Inverse. А в беседе с Looper поведал, что в первой части они не раскрыли многие секреты героев, поэтому все неожиданные события ещё впереди.

Фото: kinopoisk.ru
Названа дата выхода финала сериала "Сверхъестественное"

В период с 6 июля по 6 августа сериал занимал третье место в рейтинге самых популярных шоу Netflix, уступая лишь проектам "Проклятая" и "Тёмное желание".

Съемки первого сезона проходили с 11 марта 2019 года по 5 июля 2019 года, и ещё целый год ушёл на постпродакшн. С учётом того, что сериал снимается в Испании, его съемки могут начаться в ближайшее время, поскольку там уже, например, стартовало производство нового сезона "Бумажного дома".

Если всё пойдёт по плану, можно предположить, что продолжение сериала выйдет в третьем или четвертом квартале 2021 года.

Наша рецензия на первый сезон - здесь.

Новости

Онлайн-конференцию DC Fandome разделили на две части 11:36
Оливия Уайлд снимет фильм про Женщину-паука 11:17
Netflix опубликовал актерский состав "Пиноккио" Гильермо дель Торо 10:31
Феерия: вышел финальный трейлер "Вратаря Галактики" 00:19
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Готовится очередной перезапуск "Изгоняющего дьявола" 19.08.2020
Вышел трейлер "Черного дрозда" со Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет 19.08.2020
Вышел трейлер продолжения "Убийства в "Восточном экспрессе" 19.08.2020
⧣ экранизации
Фото: www.kinopoisk.ru
Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" снова перенесли 19.08.2020
"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов" 19.08.2020
Первый фильм про Гарри Поттера заработал миллиард долларов 19.08.2020
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Названа дата выхода финала сериала "Сверхъестественное" 18.08.2020
Возобновились съемки "Ведьмака" 13.08.2020
Вышел русский трейлер второго сезона "Темных начал" 13.08.2020