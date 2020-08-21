Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 августа 2020 года № 109 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая методические рекомендации МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 20 августа 2020 года, постановляю:

1. Продлить до 6 сентября 2020 года включительно действие:

1.1. Режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.

1.2. Подпунктов 5.2, 5.3 пункта 5, пунктов 9, 21, 24 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Возобновить работу:

2.1. Бань общего пользования в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0181-20 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года.

2.2. Организаций дополнительного образования в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, защитным протоколом: услуги в сфере дополнительного образования (пункт 4 протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 2020 года № 53).

3. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям:

3.1. Обеспечить наличие у работников, прибывающих в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, электронного уведомления, сформированного в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление".

3.2. Обеспечить обследование работников, прибывающих в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19.

3.3. При наличии организационной и технической возможности организовать для работников, прибывающих в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, работу дистанционным способом с использованием удаленного рабочего места (работу на дому).

4. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить доступность лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, для граждан, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

5. Установить, что подпункты 2.1, 2.5 пункта 2, подпункт 5.1.5 пункта 5, подпункт 18.7 пункта 18 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 8 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" применяются в отношении граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.

6. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

6.1. Пункт 1.2.1 после слов "по 23 августа 2020 года," дополнить словами "с 24 августа по 6 сентября 2020 года,".

6.2. Подпункт 5.2.4 пункта 5 после слов "присутствие гражданина" дополнить словами ", за исключением бань общего пользования".

6.3. Подпункт 31.2 пункта 31, пункты 32-33 признать утратившими силу.

7. Внести в пункт 6 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, заменив в абзаце первом слова "Рекомендовать руководителям" словом "Руководителям".

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







