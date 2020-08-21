Стартовал выпуск премиум-кроссовера Exeed VX. Его привезут в Россию

С китайского завода Chery сошёл первый экземпляр 7-местного кроссовера Exeed VX. Продажи новинки в КНР начнутся в октябре 2020 года. Известно, что модель будет продаваться и на российском рынке.

Exeed VX имеет длину 4970 мм при колёсной базе 2900 мм, то есть соразмерен с Toyota Land Cruiser 200, параметры которого равны 4950 и 2850 мм соответственно.

Для новинки предусмотрены турбированные бензиновые двигатели объёмом 1.6 и 2.0 литра мощностью 197 и 254 л.с. Подробностей о трансмиссии и наличии системы полного привода нет. Последнюю, скорее всего, будут предлагать в зависимости от рынка: в Китае полноприводные машины спросом не пользуются, а в США, куда китайцы из Chery тоже целятся, и в России автомобили премиум-суббренда могут получить 4х4. По крайней мере, в ОТТС соплатформенного Exeed TXL это указано.

В России Exeed VX появится в 2021 году.