Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией

Польское правительство приняло решение обновить список стран, гражданам которых разрешается въезжать на территорию страны. В ближайшее время въезд в Польшу должны получить Россия, Китай, Сингапур, Сербия, Габон, Сен-Томе и Принсипи, сообщает информагентство PAP.

При этом расширится перечень стран, гражданам которых въезд в страну будет запрещен по эпидемиологическим соображениям. Речь идет о Бельгии, Испании, США, Индии, Филиппинах и Французской Полинезии. Всего в запретном списке находятся 63 государства.

Напомним, из-за пандемии коронавируса правительство РФ с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов. С 1 августа Россия восстановила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 марта возможны поездки в Швейцарию, открыт также въезд в Киргизию и Черногорию. Кроме того, сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы.