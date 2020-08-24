Иран обнародовал данные с самописцев сбитого украинского Boeing

Глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане сообщил новые данные по крушению украинского Boeing-737 в январе этого года. Информация была получена в результате расшифровки "черных ящиков" разбившегося рядом с Тегераном самолета.

"Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты", - рассказал иранский чиновник. И добавил, что вторая ракета достигла самолета спустя 25 секунд после первой. Экипаж контролировал лайнер, а по переговорам командира и второго пилота можно судить, что двигатели работали до последнего.

"Отключение речевого самописца и регистратора полетных данных произошло из-за попадания в воздушное судно обломков первой ракеты", - цитирует Дехгани Зангане РИА Новости.

Напомним, Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" упал 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту люди - 176 человек. Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.