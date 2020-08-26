Что посмотреть: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 16

В этом выпуске: Бенедикт Камбербэтч играет главного идеолога Brexit; боевые еноты в ремейке боевика со Стивеном Сигалом; маринованный Сет Роген в грустной комедии об огурцах и семейных ценностях; младший Хемсворт в убедительной стилизации под криминальные триллеры 70-х; красноармеец рубит вампиров на нацистском корабле-призраке.

"Брексит" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Расставание Великобритании с Евросоюзом постепенно перестаёт быть поднадоевшим анекдотом, обретая, наконец, прочность исторического факта. Хотя разговоры о том, что это такое было и почему сопровождалось дикой информационно-юридической вакханалией, стихнут нескоро. Растерянному человечеству призван хоть немного помочь фильм режиссёра Тоби Хейнса ("Шерлок", "Доктор Кто", "Валландер") и сценариста Джеймса Грэхэма ("Корона").

Сюжет повествует о 2015-2016 гг., времени зачатия и рождения референдума о членстве Соединённого Королевства в ЕС. Во главе движения "Голосуй за выход" встал политтехнолог Доминик Каммингс, человек во всех отношениях примечательный: чудаковатый и предельно принципиальный правдоруб, чьё абсолютное неумение и нежелание подстраиваться под социальные нормы в личном общении сочетается с потрясающим пониманием человеческой природы, особенно когда дело касается масс.

Играет Каммингса Бенедикт Камбербэтч, и это, конечно, вполне очевидный выбор, несмотря на то, что с точки зрения внешности общего мало (и экстравагантной плешью этого не исправишь). Очередной "высокфункциональный социопат" - только замените холодный аристократский снобизм взрывной эксцентрикой деятельного менеджера - какие тут ещё могут быть варианты (тем более - для режиссёра "Шерлока")?

Каммингс, истинный "серый кардинал" кампании за "возвращение британцам контроля над своей страной" (остальные политики - и те, кто "за", и те, кто "против" - на его фоне выглядят беспомощными идиотами), не только автор выдающихся слоганов, но и изобретатель оригинального способа сбора и использования необходимых для победы данных об электорате. Способ этот до сих пор считается по меньшей мере "относительно честным", о чём противники Brexit говорят по сей день и будут говорить вечно.

Авторы картины, определённо относящиеся к числу этих самых противников, между тем рисуют фигуру своего "злого гения" не без некоторого сердитого восхищения. Что, впрочем, вполне естественно: в конце концов, дело не в Доминиках Каммингсах, а в самой "демократической" системе, которую они используют в своих целях. Используют, успешно выворачивая ценности романтиков-обывателей наизнанку у них на глазах их же руками. Ну как тут не восхититься?

"Еноты-убийцы 2: Тёмное Рождество в темноте" (2020)

Фото: twitter.com/killerraccoons2

Пятнадцать лет назад группа студентов в рамках творческой самодеятельности наковыряла где-то пять тысяч долларов и сняла фильм под названием "Еноты! Ночь ночных бандитов". Кустарный слэшер, начинённый весёлыми песнями и вызывающе идиотскими шутками, про нападение злых енотов на летний лагерь, где "актёры" играли по несколько ролей, приклеивая себе фальшивые усы, выкупила небезызвестная студия Troma, и он стал в узких кругах культовым. Настолько, что годы спустя его создатели решили сделать прямой сиквел - с куда более серьёзным (относительно упомянутой суммы) бюджетом.

Для того, чтобы в полной мере оценить продолжение, ознакомиться с оригиналом, конечно, желательно. Потому что и персонажи оттуда перекочевали, и события первого фильма упоминаются достаточно регулярно. Но разобраться, что к чему, по контексту труда не составит, к тому же было б, в чём там разбираться. И вообще "Еноты-убийцы 2" - явление вполне самодостаточное и самоценное.

Один из персонажей первых "Ночи ночных бандитов" Тай Смоллвуд, чью подругу тогда в разгар соития растерзали еноты, отсидев и сменив имя на Кейси, отправляется в путешествие на поезде с младшей сестрой той самой подруги. Поезд захватывают террористы, заручившиеся поддержкой боевых енотов. Террористы взламывают секретный военный спутник в форме огромного пениса, управляемый енотами-космонавтами, взрывают лазером Канны и шантажом вымогают у правительства деньги. Единственная надежда - на Кейси Смоллвуда, который принимается террористов и боевых енотов планомерно истреблять.

Особо проницательные, разумеется, уже догадались, что всё это - суть ремейк боевика "В осаде 2: Тёмная территория". Или, вернее, его "отшведенная" (sweded, что называется, если не в курсе - посмотрите "Перемотку" Гондри и погуглите это слово) версия. Без Стивена Сигала, зато с наряженными в симпатичные костюмчики чучелками енотов, которые стреляют из крошечных автоматиков крошечными пульками. И с Роном Джереми (тем самым) в качестве приглашённой звезды. Ну не чудо ли? Воистину "Чужие" от фильмов категории "Ы".

"Американский огурчик" (2020)

Фото: kinopoisk.ru

В начале XX века бедный еврей из польского городка Шлюпска перебирается с женой в Нью-Йорк и устраивается там на фабрику по производству солёных огурцов истребителем крыс. Угодив однажды в засаду, он падает в бочку с рассолом, маринуется заживо, а через сто лет просыпается в до неузнаваемости изменившемся мире и знакомится с единственным потомком, одиноким фрилансером, который разрабатывает собственное приложение для определения этичности продуктов. Работает это так: сканируешь штрих-код на упаковке, допустим, пельменей - и приложение выдаёт тебе рейтинг, рассчитываемый в зависимости от того, насколько производство этих пельменей этично.

Трудно придумать более, так сказать, зумерскую штуку, согласитесь. Естественно, старинной закалки бородатого крестьянина из прошлого с картузом на голове культурная пропасть между его поколением и нынешним обескураживает, с родственником возникают разногласия, и после череды некоторых событий, чтобы выкупить на кладбище билборд у казаков (долго объяснять), он решает основать свой стартап - по засолке огурцов. И в том немало преуспевает к неудовольствию праправнука.

Обоих играет Сет Роген - это очередной его проект, и другие люди, которые обычно с ним в титрах соседствуют, включая Эвана Голдберга, здесь также присутствуют. А сценарий написал Саймон Рич, автор замечательного ситкома "Чудотворцы". При этом в фильме нет ни одной сортирной или ниже пояса шутки, что вообще-то для перечисленных людей нетипично.

Поигравшись с классической фантастической завязкой, обогащенной неисчерпаемым комедийным потенциалом, "Огурчик" принимается вдруг перепевать "Черную зависть" Барри Левинсона, одновременно плюясь во все стороны социальной и политической сатирой. Плевки далеко не каждый раз достигают цели, а если куда долетают - там, как правило, уже давно всё обильно заплёвано. Абсурд и клюква (польская, высокой кислотности) получаются гораздо удачнее. Но полностью фильм раскрывается к финалу, когда перестаёт шутить и принимается грустить, поворачиваясь в сторону традиционных ценностей и формулируя простую мысль: в этом безумном настоящем единственный способ не свихнуться вместе со всеми - держаться семьи и истоков.

"Киллер" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Двое приятелей занимаются отмыванием денег для средней руки криминального босса. Одному из них, который к тому же этому боссу приходится родным племянником, взбредает в голову немного подшабашить и на дядину наличность купить наркотиков, чтобы потом их перепродать и навариться. Но всё идет не по плану, откуда-то налетает банда грязных полицейских, стрельба, погоня, авария - и второму приятелю начисто отшибает память.

У "Киллера" Малика Бейдера обнаруживается на удивление много общего с незаслуженно пролетевшими мимо "Оскара" "Неограненными драгоценностями" братьев Сэфди. Они и премьеровались почти одновременно - летом прошлого года, и оба старательно косят под криминальные нуары 70-х, в том числе сеттингом нью-йоркских улиц. Того и гляди на заднем плане где-нибудь Говард Ратнер промелькнет.

Причем "Киллер" косит даже старательнее: всё так искусно состарено и стилизовано, что если не обращать внимания на модели авто, мобильные телефоны и тому подобные мелкие приметы времени, то легко можно принять этот фильм за какой-то потерянный артефакт из далекого прошлого. Который наверняка бы имел успех у наших братков в 90-е и разлетался на VHS-кассетах.

Кожаные куртки, золотые цепи, чёрные машины, мужская дружба, свирепые рожи, беспринципные подлые копы и много жестокости. Лиам Хемсворт, похоже, наконец-то взявшийся за свою карьеру всерьез (осенью в российский прокат выходит Arcansas - ещё одна взрослая картина про криминал и наркотики с ним же), отлично смотрится в роли брутального, сатанеющего от жажды мести - в определенный момент "Киллер" сворачивает на территорию ревендж-муви - бандюгана с револьвером и мачете. В натуре (так ведь, кажется, говорили) пацанское кино.

"Кровавое судно" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Конец Второй мировой войны, ледяные воды Северной Атлантики. На шлюпке мерзнет разношерстная компания, состоящая из представителей англоязычных стран и примкнувшего к ним советского снайпера. Холод, голод, тьма. Вдруг из тумана выплывает корабль. Вражеский, но как будто пустой. В любом случае вариантов немного, так что компания забирается на борт, и первое впечатление подтверждается: действительно пусто.

В смысле ни одной живой души. Одни трупы, либо обгоревшие, либо как-то иначе раскуроченные. За исключением маленькой напуганной румынской девочки, лопочущей что-то там про какую-то семью. И еще за одним там исключением.

Союзники тем временем, как и полагается персонажам фильма про корабль-призрак, этот корабль продолжают обследовать и находить пугающие улики. Вроде зловещего вида древней книги и каких-то саркофагов. Чтобы в итоге фильм резко выбросил на нас жирную отсылку к "Носферату" и обернулся своеобразным переосмыслением определенного куска истории про Дракулу. Того, где граф морем путешествовал. Как во втором эпизоде недавнего сериала BBC.

Теперь имеет смысл обратиться к давно назревшему вопросу. А именно - откуда в Северной Атлантике взялся советский снайпер? Отвечаем: да какая разница! Суть в том, что он - самый здесь крутой и центровой, и на него ложится большая часть работы по истреблению гадских стригоев, дико симпатичных тварей. Уши - во, когти - во, руками еще пассы эдак делают и смертных порабощают. А бравый красноармеец упырей и порабощенных ими нацистов люто рубит топором и расстреливает из пулемета. На корабле-призраке. Ну не прелесть ли?