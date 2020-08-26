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"Капитан Джокер": Джонни Деппа показали врагом Бэтмена

Новости
    26.08.2020, 12:03
Текст:   Богдан Бобров

Тизер грядущего "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном стал одним из самых главных событий прошедшей онлайн-конференции DC FanDome.

И хотя главным противником Темного рыцаря в будущем фильме будет Загадочник, не исключено, что в возможных сиквелах рано или поздно появится Джокер - другой заклятый враг Величайшего детектива, без которого история Брюса Уэйна была бы неполной.

И известный художник bosslogic пофантазировал на эту тему с помощью виртуального холста и красок - поделился с подписчиками артом, на котором изобразил Джонни Деппа в образе криминального принца Готэма.

Реакция аудитории оказалась исключительно положительной - за 11 часов пост набрал почти 90 тысяч отметок "нравится".

Фото: kinopoisk.ru
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Пользователи отмечают, что капитан Джек Воробей со шрамами и в гриме выглядит очень убедительно и устрашающе.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Джонни Депп попал на карандаш сетевых иллюстраторов в качестве кандидата на роль Джокера.

Теперь дело за малым - надо всего-то, чтобы фильм Мэтта Ривза не провалился в прокате, собрал большую кассу, и боссы DC и WB прислушались к пожеланиям фанатов.

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