"Капитан Джокер": Джонни Деппа показали врагом Бэтмена

Тизер грядущего "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном стал одним из самых главных событий прошедшей онлайн-конференции DC FanDome.

И хотя главным противником Темного рыцаря в будущем фильме будет Загадочник, не исключено, что в возможных сиквелах рано или поздно появится Джокер - другой заклятый враг Величайшего детектива, без которого история Брюса Уэйна была бы неполной.

И известный художник bosslogic пофантазировал на эту тему с помощью виртуального холста и красок - поделился с подписчиками артом, на котором изобразил Джонни Деппа в образе криминального принца Готэма.

Реакция аудитории оказалась исключительно положительной - за 11 часов пост набрал почти 90 тысяч отметок "нравится".

Пользователи отмечают, что капитан Джек Воробей со шрамами и в гриме выглядит очень убедительно и устрашающе.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Джонни Депп попал на карандаш сетевых иллюстраторов в качестве кандидата на роль Джокера.

Теперь дело за малым - надо всего-то, чтобы фильм Мэтта Ривза не провалился в прокате, собрал большую кассу, и боссы DC и WB прислушались к пожеланиям фанатов.