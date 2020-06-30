Джонни Депп может стать новым Джокером в киновселенной DC

Количество слухов о предстоящем расширении киновселенной DC в скором времени грозит достичь критической массы и перейти все разумные границы.

Вслед за утечками о том, что в грядущих проектах DC в роли Бэтмена могут появиться Майкл Китон, Кристиан Бэйл и Джеффри Дин Морган, а для воплощения на экране Джокера могут позвать Джека Николсона, появилась информация, что криминального принца Готэма может сыграть еще один известный голливудский актер.

We Got This Covered пишет о том, что Warner Bros. уже давно рассматривает Джонни Деппа на роль Джокера.

Примечательно, что в его случае пока не называется, в каком конкретно проекте он будет задействован - не исключается даже возможность введения его в сюжет "Бэтмена" версии Роберта Паттинсона.

С другой стороны - все вышеперечисленное вполне может оказаться спекуляцией на тему, поэтому следующей вполне может стать новость о том, что на роль Харли Квинн позовут Эмбер Херд, чтобы ссоры между Джокером и его пассией в кадре выглядели правдоподобнее.

Поклонники же кинокомиксов уже давно примеряют клоунский грим и жуткую ухмылку к Деппу - интернет полнится артами, изображающими актера в соответствующем образе.