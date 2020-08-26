Генеральная уборка: Как навести порядок в компьютере

Представьте себе: вы купили новый автомобиль, но с каждым месяцем он начинает ездить всё медленнее. Как вы отреагируете? Вас это не порадует, правда? Тем не менее, подобная ситуация считается нормой, когда речь идет о компьютерах: чем дольше вы используете свой ноутбук или настольный ПК, тем больше он "тормозит".

Работа компьютера может замедляться по разным причинам: аппаратное обеспечение перегревается, драйверы устаревают, а память "забивается" из-за запуска слишком большого количества программ. К счастью, для того, чтобы решить эту проблему, чаще всего не требуется больших усилий, и пользователи могут обойтись даже без помощи специалистов. Эксперты Samsung рассказывают, как "почистить" ПК, чтобы он снова работал быстро, как новый.

Оцените масштаб бедствия

Для начала стоит взглянуть на свой компьютер и определить, насколько большую "уборку" вам предстоит провести. Есть ли свободное место на дисках? Насколько захламлен рабочий стол? Много ли ненужных данных вы храните на компьютере?

Удалите файлы, которые вам явно не понадобятся - например, черновики, неудачные фото, ненужные программы или уже просмотренные сериалы. Определите, что требуется рассортировать по папкам: фильмы, текстовые документы, книги, сканы и т.д. часто копятся в таких местах, как "Загрузки", "Мои документы" и "Рабочий стол". Переместите эти файлы в отдельные папки, где вы сможете без труда их найти.

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Проверьте, насколько производителен компьютер

Чтобы выяснить, насколько эффективно ПК работает в данный момент, можно воспользоваться либо командной строкой - это вариант для продвинутых пользователей, либо специальной программой, например, Winaero WEI tool . Скачав и установив приложение, запустите его, и программа покажет вам результат после запуска. Чем выше будет значение, тем лучше работает ПК.

Кроме того, для оценки производительности компьютера можно использовать Novabench, UserBenchmark (это маленькое приложение не требует установки и запустить его можно прямо с флешки), FutureMark 3DMark (отлично подойдет для игрового ПК) или универсальную утилиту Speccy (ее создали программисты, работавшие над знаменитым чистильщиком CCleaner).

От чего зависят эти показатели? Прежде всего, речь идет о загрузке процессора и оперативной памяти. Определить, что тормозит работу этих комплектующих, несложно. Если ваш компьютер работает на операционной системе Windows, нажмите комбинацию Ctrl+Alt+Delete, чтобы вызвать диспетчер задач. В нем можно увидеть, как много ресурсов потребляет та или иная программа. На Mac диспетчер задач называется "Мониторингом системы", и его можно найти через Spotlight: в верхнем правом углу экрана нажмите на значок лупы, после чего введите слово "мониторинг".

Сделайте загрузку легкой

Компьютер слишком долго включается? Скорее всего, дело в том, что при запуске операционной системы автоматически загружается слишком много программ, большей частью которых вы, скорее всего, не пользуетесь ежедневно. Их список можно увидеть в "Диспетчере задач" на вкладке "Автозагрузки". Уберите автоматическую загрузку этих программ в настройках. Если у вас Mac, выберите приложение на панели Dock, откройте его параметры и снимите галочку с опции "Открывать при входе".

Позаботьтесь о браузере

Значительную часть времени за компьютером мы проводим в браузере. Неважно, что вы предпочитаете - Internet Explorer, Google Chrome, Opera или другую программу, вы можете сделать загрузку сайтов и интернет-браузинг быстрее и комфортнее, очистив кэш, загрузки и историю поиска. Сделать это можно в разделе "Безопасность" в настройках. Но предупреждаем: после этого вам придется заново вводить адреса сайтов в адресную строку, заходить в аккаунты и указывать данные в формах.

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Почистите рабочий стол

Идеальный рабочий стол на компьютере - как и в реальности, - должен находиться в порядке. Оставьте на нем только самое важное: несколько ярлыков на самые необходимые приложения или папки и, возможно, несколько файлов, которые используете ежедневно. Захламленный рабочий стол способен существенно тормозить работу компьютера - да и самому пользователю требуется больше времени на то, чтобы найти на нем нужный файл.

Как правило, у многих из нас есть тяжелые файлы, с которыми не хочется расставаться, но которые слишком много весят. Чтобы не удалять безвозвратно фотографии, видеоролики, PDF или что-то другое, чем вы дорожите, найдите для архива другое место хранение - облако или SSD-накопитель. Ваш компьютер вздохнет с облегчением, а вы будете знать, куда заглянуть за нужной информацией. Это удобно, практично, и плюс ко всему, маленькие устройства для хранения данных достаточно симпатичные и надежные. На рынке доступны модели на любой вкус.

Мы рекомендуем завести привычку наводить порядок на рабочем столе регулярно: например, по пятницам, или даже в конце каждого рабочего дня.

Защититесь от вирусов

В завершение уборки запустите проверку компьютера антивирусом, чтобы убедиться, что на нем нет вирусов или других зловредных программ.

Антивирусы - это тот случай, когда от приложения ни в коем случае нельзя отказываться. Чтобы антивирус не снижал скорость работы вашего компьютера, отрегулируйте его настройки: не обязательно выбирать все пункты для проверки, подойдет и сокращенный рекомендованный набор. Чтобы регулярная проверка не прервала вашу работу или отдых, рекомендуем установить специальное время для запуска полного сканирования компьютера - например, ночью.