Завершено расследование дела о ЧП с Boeing в аэропорту Сочи

Как ранее писала "РГ", тогда самолет совершил неудачную посадку в условиях непогоды и плохой видимости. После приземления во время пробега по полосе лайнер выкатился за ее пределы, пересек концевую полосу безопасности, пробил заградительные сооружения и остановился аж в 200 метрах от торца полосы. Сыграл роль и эффект аквапланирования, то есть самолету не за что было зацепиться, он просто скользил как по маслу. В конце концов лайнер съехал в реку, возник пожар. У него был повреждены левый двигатель и крыло.

Во время эвакуации пассажиров от сердечного приступа умер начальник комплексной смены аэропорта Владимир Бегиян. Он координировал работу всех служб во время ЧП.

Расследованием инцидента с Boeing-737 занималось Главное управление по особо важным делам Следственного комитета РФ. Было возбуждено уголовное дело против капитана воздушного судна Алексея Шнырева по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

"По данным следствия, 1 сентября 2018 года командир воздушного судна Boeing 737-8AS Шнырев выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва (Внуково) - Сочи, - сообщили в пресс-службе СК. - В ходе активного пилотирования воздушного судна в процессе захода на посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома, находящегося в Международном аэропорту Сочи, Шнырев в нарушение нормальной процедуры эксплуатации воздушного судна, проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолета, обязывающие пилотирующего пилота выполнить процедуру ухода на второй круг".

В Следственном комитете пояснили, что в связи с допущенными нарушениями посадка воздушного судна произошла на удалении 1285 метров от ее входного торца вместо установленных 600 метров. Реверс двигателей Шныревым был включен через 17 секунд после касания воздушного судна взлетно-посадочной полосы и на удалении примерно 2 690 метров от ее входного торца. Это также было сделано в нарушение требований эксплуатационной документации.

В итоге всех этих действий, сообщили в СК, пилот не смог остановить воздушное судно в пределах взлетно-посадочной полосы, и оно со скоростью 75 узлов (около 140 км/ч) выкатилось за ее пределы на 140 метров. Лайнер пробил ограждение высотой пять метров, и остановился, только скатившись в русло реки Мзымты. Произошло частичное разрушение воздушного судна и возгорание топлива, вытекавшего из поврежденного крыльевого бака.

Авиакомпания получила ущерб порядка 615 миллионов рублей, а Международный аэропорт Сочи - более 1,2 миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела проводилась масса экспертиз, в том числе авиационно-техническая, комплексная фоноскопическая, психолого-лингвистическая, взрывотехническая. Проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, а также аэродромных служб аэропорта Сочи. Также следователями и экспертами изучены данные бортовых самописцев воздушного судна. Они подтвердили версию следствия.

Сейчас уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.