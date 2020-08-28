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28.08.2020 16:46
Рубрика: Общество

Как написать итоговое сочинение в 2021 году

Текст: Ксения Колесникова
Федеральный институт педагогических измерений прокомментировал открытые направления тем для итогового сочинения на 2020/21 учебный год, которые были озвучены на Общероссийском родительском собрании.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Всего их пять: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения", "Время перемен", "Разговор с собой". Но это - только общие направления. А конкретные темы ученики узнают за 15 минут до начала сочинения в каждом регионе. В 2020 году итоговое сочинение пройдет 2 декабря. Резервные сроки - 3 февраля и 5 мая 2021 года. Напомним, успех на итоговом сочинении - это допуск к ЕГЭ для всех 11-классников. Оценивается оно по системе "зачет"/"незачет".

1. Забвению не подлежит.

Темы сочинений этого направления нацеливают на размышление о значимых исторических событиях, деятелях, общественных явлениях, достижениях науки и культуры, оказавших влияние как на судьбы конкретных людей, так и на развитие общества и человеческой цивилизации в целом. Память о них не имеет срока давности, передается от поколения к поколению, напоминая о горьких уроках прошлого и его славных страницах. Примером глубокого осмысления этой проблемы могут служить произведения художественной, философской, научной литературы, критики, публицистики, мемуарной прозы.

2. Я и другие.

При раскрытии тем, связанных с этим направлением, целесообразно обратиться к разным формам человеческого взаимодействия, вопросам взаимоотношений личности и общества, проблеме самоопределения человека в социальной среде. В основе сочинения могут быть рассуждения о причинах возникновения и способах разрешения межличностных конфликтов, о путях достижения понимания и согласия между людьми. Собственный жизненный опыт, а также обращение к различным литературным источникам (в том числе к философской литературе и публицистике) дадут возможность глубокого отклика на предложенную тему.

3. Время перемен.

Можно будет поразмышлять о меняющемся мире, о причинах и следствиях изменений, происходящих внутри человека и в окружающей его действительности, о том, перед каким выбором он оказывается в период формирования собственного мировоззрения, в эпоху социальных и культурных изменений. На эти и другие вопросы в русле конкретных тем можно ответить, опираясь на различные литературные источники (художественные произведения, мемуаристку, научную литературу, публицистику), а также на собственный опыт осмысления жизни в "большом времени" с его проблемами и противоречиями.

4. Разговор с собой.

Направление побуждает к размышлению о том, что значит "быть самим собой". Данная тематика связана с вопросами, которые человек задает сам себе, об опасности внутреннего разлада, о работе совести и поисках смысла жизни. Темы этого направления нацеливают на самоанализ, осмысление опыта других людей (или поступков литературных героев), стремящихся понять себя. Позволяют задуматься о сильных и слабых сторонах собственной личности, о ценности и уникальности своего внутреннего мира, о необходимости самопознания и самосовершенствования. Раскрывая тему, можно обратиться к художественной, психологической, философской литературе, мемуарам, дневникам и публицистике.

Фото: iStock
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5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.

Темы сочинений этого направления приглашают к размышлению о культурных запросах современного человека, его литературных пристрастиях, жизненной позиции, о сходстве и различиях между ним и его предшественниками, о влиянии молодого поколения на формирование будущего мира. Потребуется осмысление духовных ценностей и нравственных ориентиров молодежи, ее места в современном мире. О сущности сегодняшнего поколения, чертах людей ХХI века размышляют современные писатели, ученые, журналисты, чья позиция имеет подчас дискуссионный характер, что дает возможность высказать свое мнение в рамках обозначенной проблематики.

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