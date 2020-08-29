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29.08.2020 10:41
Рубрика: Экономика

Атомный сухогруз и парусный барк "Седов" встретятся на Севморпути

Текст: Александр Емельяненков
Так символически совпало, что единственный в своем роде атомный контейнеровоз "Севморпуть", принадлежащий российскому "Атомфлоту", и учебное судно Росрыболовства парусный барк "Седов" со столетней историей почти одновременно легли на встречный курс. И в Петропавловске-Камчатском или где-то рядом смогут приветствовать друг друга, а может - сделать селфи на память.
Контейнеровоз "Севморпуть" осваивает новые маршруты. Фото: ФГУП "Атомфлот" Контейнеровоз "Севморпуть" осваивает новые маршруты. Фото: ФГУП "Атомфлот"
Контейнеровоз "Севморпуть" осваивает новые маршруты. Фото: ФГУП "Атомфлот"

Из Мурманска на восток, на трассу Севморпути, атомный сухогруз с одноименным названием вышел 25 августа. Задача - принять на борт в Петропавловске-Камчатском контейнеры-рефрижераторы с мороженой рыбой и доставить ее коротким путем в Санкт-Петербург. Отметим, что это уже вторая подобная операция по доставке рыбы с Дальнего Востока. Первый, пробный рейс контейнеровоза "Севморпуть" с грузом рыбной продукции был организован в августе 2019 года и показал практическую осуществимость таких регулярных рейсов по СМП в летне-осеннюю навигацию.

Фото: rosgeo.com
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В мае нынешнего года на отраслевом совещании с участием президента России и.о. губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в период больших подходов лососевых кратно возрастает нагрузка на холодильные мощности во Владивостоке, из-за этого увеличивается время выгрузки и обработки грузов. Тогда же Солодов отметил, что с июня по сентябрь наблюдается серьезный дефицит холодильных мощностей для складирования рыбной продукции во Владивостоке, это создает проблемы и повышает конечную стоимость при доставке рыбы традиционными маршрутами - главным образом, по железной дороге.

По итогам упомянутого совещания вышло поручение главы государства добиться снижения стоимости рыбной продукции "путем уменьшения затрат на ее доставку из регионов Дальнего Востока в Европейскую часть России, используя Северный морской путь". И сейчас, как рассказал заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, рассматриваются практические аспекты организации регулярной контейнерной линии Санкт-Петербург - Мурманск - Петропавловск-Камчатский.

"Вопрос сложный, - признал Панов. - Для регулярной доставки товаров на Камчатку по Северному морскому пути и обратной доставки рыбы нужно решить массу задач: от отсутствия контейнеров-рефрижераторов на СМП до ограничений по осадке судов в российских портах".

Но сам факт выхода атомного контейнеровоза "Севморпуть" в рейс - это, по словам Панова, уверенная демонстрация того, что решение проблем реально. И даже теперь, когда все отрасли экономики страдают от пандемии коронавируса, у СМП есть потенциал для роста грузопотока.

"Использование атомного контейнеровоза для транспортировки рыбной продукции из одной части России в другую становится для нас привычным делом, - вторит коллеге гендиректор "Атомфлота" Мустафа Кашка. - А появление новых заказов на грузоперевозки доказывает эффективность использования Севморпути для решения внутренних задач страны".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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А что же парусник "Седов" - он откуда и куда направляется в эти же самые дни? "Российская газета" периодически сообщала о юбилейной кругосветке учебного судна Росрыболовства. 19 августа барк вышел из Владивостока курсом на север,

чтобы завершить экспедицию по трансарктическому маршруту - с заходом в Петропавловск-Камчатский, Певек, Сабетту и Мурманск.

Практически в тот же день, когда "Севморпуть" вышел из Мурманска, "Седов" благополучно миновал пролив Крузенштерна и вышел из Охотского моря в Тихий океан. Как сообщают в штабе экспедиции, приуроченной к 100-летию парусника, его экипаж с помощью современных навигационных систем успешно провел учебное судно свозь опасный отрезок маршрута между островами Райкоке и Шиашкотан, который в тот момент был затянут плотным туманом.

Если все пойдет по плану, 31 августа красавец парусник ждут на рейде Петропавловско-Камчатского. И "Севморпуть" будет где-то на подходе.

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