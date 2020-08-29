Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев рассказал о телефонном разговоре с Артемом Дзюбой, в котором футболисты урегулировали конфликт.

Об этом Соболев рассказал YouTube-каналу Nobel. По словам спартаковца, как такового конфликта между игроками не было. Но главное, что все проблемы удалось решить.

"Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет", - сказал он.

По словам Соболева стычка, которая произошла в полуфинале Кубка России - вполне нормальное явление.

"В первую очередь, это дерби двух столиц. Я считаю, что это нормально в таких играх, потому что эмоции зашкаливают. Постоянно в таких матчах происходят стычки, ничего в этом такого нет. У Джикии с Оздоевым было то же самое", - сказал он.

Соболев рассказал, что понимает, почему его не вызвал в сборную Станислав Черчесов. Также он сказал, кто помог ему с номером телефона Дзюбы.

"Номера Дзюбы у меня не было. Я спросил его у Джикии, он мне скинул его номер", - сказал Соболев.