Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии

Ожидается, что нового руководителя кабмина выберут в середине сентября. В начале месяца в ЛДП определятся с формулой, по которой пройдет голосование за нового председателя партии, который автоматически возглавит кабинет.

Скорее всего, в волеизъявлении примут участие депутаты национального парламента от правящей политической силы и по три представителя партийных ячеек от каждой из 47 префектур островного государства. Общее количество голосующих составит 535 человек, из которых 394 представят верхнюю и нижнюю палаты законодательного органа, а 141 - местные регионы. Таким образом, претендентам на должность премьер-министра сейчас крайне важно привлечь на свою сторону как можно больше сторонников из числа однопартийцев.

В самом невыгодном положении с этой точки зрения находится Сигэру Исиба, который имеет наиболее высокий уровень поддержки местного населения. По результатам опроса агентства Киодо, политика в премьерском кресле хотят видеть 34,4 процента респондентов. Ёсихидэ Суга с 14,3 процента и Фумио Кисида с 7,5 процента пока не пользуются сопоставимой популярностью у жителей страны.

Тем не менее, имя нового премьера Японии определит не народ, а депутаты от партии власти. За Исибу гарантированно проголосуют как минимум девятнадцать членов его фракции, что, естественно, недостаточно для победы. Он рассчитывает на поддержку членов партийных ячеек из регионов, но их представительство на предстоящих выборах будет относительно небольшим.

Фумио Кисида имеет определенные шансы на успех, но, скорее всего, и он останется без заветного поста главы японского правительства. Политик заявляет о намерении продолжить курс Синдзо Абэ, имеет с ним хорошие отношения, однако даже это, по всей видимости, не сможет гарантировать ему получение должности главы правительства.

Как отмечает агентство Киодо, сегодня, 31 августа, Кисида встретится с Синдзо Абэ в резиденции премьера. О чем будут говорить политики, пока остается неизвестным. Бывший глава японского внешнеполитического ведомства имеет свою фракцию в парламенте, которая насчитывает 47 человек. Для победы на выборах ему необходимо искать поддержку на стороне и договариваться с другими влиятельными членами ЛДП.

Японские эксперты не сомневаются, что новым главой кабинета министров Японии станет Ёсихидэ Суга. Ему будет достаточно набрать 268 голосов для победы на выборах. Как пишут местные СМИ, кандидатуру политика точно поддержат около 30 депутатов от ЛДП, которые не входят ни в одну из фракций. Кроме того, за Сугу выступят 47 парламентариев от "фракции Никаи". Этой группой руководит влиятельный генсек ЛДП Тосихиро Никаи, который оказывает Суге всестороннюю поддержку.

В настоящее время вопрос заключается в том, кому отдадут предпочтение законодатели от двух крупнейших групп правящей партии - "фракции Хосода" (98 человек), в которую входит Синдзо Абэ, и "фракции Асо" (54 человека). Именно позиция этих двух блоков сыграет ключевую роль при определении нового премьера.

Один из ветеранов ЛДП в общении с журналистами газеты "Йомиури симбун" подчеркнул, что если эти две фракции примут решение поддержать кандидатуру Суги, то их примеру последуют и депутаты от "фракции Такэсита" (54 человека). В таком случае Суга уверенно наберет необходимое количество голосов для победы на выборах председателя ЛДП и займет пост премьер-министра страны.

Между тем

По информации агентства Киодо, депутаты от "фракции Асо" (54 человека) приняли решение поддержать на выборах кандидатуру генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги.